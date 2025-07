Mathieu van der Poel is hét gezicht van deze Tour de France. De Nederlandse topwielrenner liet zijn gezicht bijna in iedere etappe zien en rijdt voor de vierde dag in het geel. Toch strijdt Van der Poel ook mee in een ander klassement, wat bij hemzelf zorgt voor een dubio.

Van der Poel won de tweede etappe en veroverde toen de gele leiderstrui. Die nam hij over van ploegmakker Jasper Philipsen, die in de derde etappe na een afgrijselijke valpartij moest afstappen. Philipsen was de spil van Alpecin-Deceuninck in de jacht op de groene trui. Door zijn uitvalbeurt is die hoop nu gevestigd op Van der Poel.

Van geel naar groen?

Dat is althans de wens van Philipsen, die regelmatig contact heeft met Van der Poel deze Tour. In de zesde etappe, waarin Van der Poel het geel heroverde, streed hij ook mee om de punten bij de tussensprint. Dat was althans het idee van zijn ploeg, vertelde Van der Poel tegenover Vive Le Velo.

Of de Nederlander dat zelf had meegekregen, valt te betwijfelen. Hij wordt door zijn ploegleiders vaak gezien als dromerig, of zoals hij het zelf noemt: "Passief aandachtig. Ik vang toch vaak dingen op."

Waar Van der Poel ook niet omheen kan, zijn de appjes van Philipsen. " Het is toch lastig om die switch naar groen te maken. Dat was altijd het doel met Jasper. Die stuurt mij elke dag dat ik voor groen moet gaan", onthulde hij. "Dat speelt misschien toch ook een klein beetje mee."

Vijf jaar van zijn leven af gekoerst

Dat Van der Poel zo'n bezig bijtje is geweest deze Tour de France, kost hem volgens hemzelf vijf jaar van zijn leven. "G elukkig worden die jaren er pas op het einde afgetrokken", lachte de Nederlander, die na de zesde etappe erkende voor het eerst dicht bij kramp te hebben gezeten.

Toch zijn alle inspanningen niet voor niets, dit verdiende Van der Poel al aan prijzengeld:

