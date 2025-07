Wielrenner Quinn Simmons stal wekenlang de harten van wielerfans tijdens de Tour de France, maar ook zijn grootste supporter is verkocht aan de aanvalslustige Amerikaan. Na de finish in Parijs stelde hij een wel heel bijzondere vraag aan zijn geliefde.

In de Franse stad van de liefde stond de vriendin van Simmons hem op te wachten. Eindelijk had de Amerikaan wat meer tijd voor haar na al dat fietsen de voorbije weken. Het leverde voor haar meteen een grote verrassing op, want Simmons had iets moois voorbereid.

De Amerikaan van Lidl-Trek ging op de iconische Champs-Élysées namelijk op zijn knie en vroeg zijn geliefde ten huwelijk. Het antwoord laat zich raden. Simmons werd innig geknuffeld en de Franse organisatie deelde trots de beelden op X. 'Ze zei ja! Gefeliciteerd!'

💍 She said yes! Congrats!🥰



💍 Elle a dit oui ! Félicitations ! 🥰#TDF2025 pic.twitter.com/OAa4aCJwQg — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

Simmons viel in de Tour vooral op door veelvuldig de aanval te kiezen. Het leverde hem een bijzondere prijs op. Hij werd verkozen tot 'beste ploeggenoot' en dat leverde hem nog een mooi zakcentje op. Het is de eerste keer dat deze prijs wordt uitgereikt. Simmons is onder meer gekozen wegens zijn aanvalslust, maar vooral omdat hij bergen werk verzette voor onder meer Jonathan Milan. Mede door Simmons won hij het groen en twee etappes.

Succes bij Visma | Lease a Bike

De etappe in Parijs werd overigens gewonnen door Wout van Aert. In de spectaculaire laatste kilometers reed hij weg bij geletruidrager Pogacar. De renner van Visma | Lease a Bike kwam solo over de streep en won voor de tiende maal een Tour-rit. Voor Visma was het de tweede overwinning in deze editie. Eerder won Simon Yates een etappe. Jonas Vingegaard werd in het algemeen klassement tweede.

Alles over Tour de France 2025

