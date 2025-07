Tadej Pogacar schoof bij de laatste rustdag van de Tour de France aan bij de persconferentie. De geletruidrager focust zich op één concurrent én vreest ondertussen voor de loodzware etappe van dinsdag.

Pogacar is klaar voor het gevecht met Jonas Vingegaard in de slotweek van de Tour de France. De Sloveense geletruidrager wacht bergetappes met onder meer de beklimming van de Col de la Loze, waar hij in 2023 de Tour verloor. "We zijn klaar voor een gevecht met iedereen", zei Pogacar op de persconferentie op de tweede rustdag. "Met name met Jonas."

Pogacar heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 4.13 minuten op zijn Deense rivaal. De Sloveen ziet de Mont Ventoux dinsdag en de Col de la Loze donderdag met vertrouwen tegemoet. "Ik ben er bijna van overtuigd dat dit parcours is bedacht om me angst aan te jagen", zei hij. "Maar ik houd van deze beklimmingen."

'Slechtste dag ooit op de fiets'

In de Tour van 2023 kende Pogacar zijn "slechtste dag ooit op de fiets" toen hij op weg naar Courchevel ruim vijf minuten verloor op Vingegaard. "Col de la Loze is een van de zwaarste beklimmingen die ik heb gedaan. Ik ben niet uit op revanche. Ik wil gewoon betere benen hebben dan destijds."

Op de Hautacam waar Vingegaard in 2022 bij hem wegreed en enkele dagen later zijn eerste Tourzege boekte, haalde Pogacar afgelopen week zijn revanche. Hij demarreerde aan de voet en won ruim twee minuten op de Deen.

Aanvallen

De kopman van Visma - Lease a Bike kondigde echter eerder op de dag aan te gaan aanvallen in de slotweek. Al zei Vingegaard ook dat hij nog weinig zwakke punten had gezien bij de geletruidrager. Pogacar zei op zijn hoede te blijven. "Vingegaard is in goede vorm. Ik moet gefocust blijven, maar ik heb veel vertrouwen in mijn eigen kunnen."

De Tour eindigt zondag met een rit op de Champs-Élysées in Parijs.

