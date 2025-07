Het scheelde woensdag tijdens de zeventiende etappe niks of de Tour de France was opgeschrikt door een groot drama op de finish. Een man sprong in de finale, gekleed in het wielershirtje van de ploeg AG2R Decathlon met fiets en al over de hekken en wilde naar de streep rijden terwijl de topsprinters achter hem zich aan het positioneren waren voor de finale. De politie greep net op tijd in.