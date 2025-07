De vijfde etappe van de Tour de France heeft voor een grote schifting in het algemeen klassement gezorgd. De tijdrit van 33 kilometer zorgde voor een aantal slachtoffers. Mathieu van der Poel verloor zoals verwacht de gele leiderstrui, maar de pijn zal bij Jonas Vingegaard nog veel groter zijn.

Om 17.00 uur vertrok Van der Poel als laatste renner in zijn gele trui voor de tijdrit van 33 kilometer, met start en finish in Caen. Daarvoor waren onder meer olympisch- en wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson en Tadej Pogacar al vertrokken voor hun race tegen de klok. Van der Poel wist dus wat hem te doen stond. Niet te veel tijd verliezen op de andere toprenners om zijn trui te behouden. Op papier een loodzware missie en dat werd in de praktijk ook snel duidelijk.

Dramatische dag Jonas Vingegaard

Dat bleek namelijk al bij het eerste tussenpunt. Daar waren Pogacar, die op voorhand dezelfde tijd in het algemeen klassement had als Van der Poel, en Evenepoel een heel stuk sneller dan de Nederlander. Ook werd meteen duidelijk dat Vingegaard geen beste dag had. Hij zou uiteindelijk meer dan een minuut verliezen op Evenepoel en Pogacar en zakt weg in het klassement. Een gitzwarte dag dus voor Visma | Lease a Bike, want ook Matteo Jorgenson kon geen potten breken in de tijdrit en verloor tijd.

Remco Evenepoel maakt indruk

Ploeggenoot Edoardo Affini zette al vroeg de snelste tijd neer en zit urenlang in de stoel voor de snelste renner tot nog toe. Hij mocht lange tijd dromen van een etappezege, maar zag een ijzersterke Evenepoel ruimschoots onder zijn tijd duiken. Hij werd de ritwinnaar en deed geweldige zaken in het klassement. Maar de gele trui zat er niet in.

Die gaat namelijk naar Pogacar. De kopman van UAE Emirates bleef redelijk in de buurt van Evenepoel en neemt zo het geel over van Van der Poel. Op de Belgische ritwinnaar verloor Pogi maar zestien tellen. Pogacar is dus de nieuwe leider, met 42 seconden op Evenepoel. Vingegaard volgt al als nummer vier op 1.13. De verrassende nummer drie is de Fransman Kévin Vanquelin. Van der Poel staat zesde op bijna anderhalve minuut.

Pech vooraf voor Van der Poel en Pogacar

Overigens kampte Van der Poel in zijn gele trui wel met een nadeel. Die pakken zijn ontworpen door Tourorganisatie ASO en zijn dus niet volledig optimaal op maat gemaakt zoals de gewonnen tijdritpakken van de ploeg van Van der Poel. Ook kan de pasvorm anders zijn, net als de stof. Dat kan op 33 kilometer fietsen best een verschil maken in negatieve zin. Dat probleem had Tadej Pogacar in zijn bolletjestrui overigens ook, want ook dat wordt door de ASO aangeleverd. Vingegaard en Evenepoel reden wel in hun vertrouwde kleding, al hielp dat bij de Deen maar weinig.

