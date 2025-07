Sinds zijn prachtige etappezege in de tweede rit, rijdt Mathieu van der Poel in de gele leiderstrui. In etappe vijf verdedigt hij de beroemde trui in de tijdrit. De Nederlandse topwielrenner zorgt daarmee voor de nodige Tour de France-koorts in ons land. Een enkeling roept op sociale media zelfs dat hij voor het algemeen klassement moet gaan. Daar heeft wielergrootheid Alberto Contador in gesprek met Sportnieuws.nl ook een duidelijke mening over.

Van der Poel zal in de 33 kilometer lange tijdrit van en naar Caen alles op alles moeten zetten om renners als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel achter zich te houden in de strijd om de gele trui. Klassementsleider Van der Poel is daar nu nog druk mee bezig, maar zal later in de Tour als de bergen opdoemen ongetwijfeld het gevecht om het geel aan anderen laten.

Tom Dumoulin als voorbeeld?

Na een paar spectaculaire dagen in de Tour met de 'gele' Van der Poel doemt bij enkelen de vraag op of de alleskunner niet een route à la Tom Dumoulin moet volgen? Hij was in het begin van zijn carrière een succesvol tijdrijder, maar verlegde vervolgens zijn interesses om ook een uitmuntende klassementsrijder te worden. In 2017 won hij de Giro d'Italia en in 2018 werd hij tweede in de Tour.

Advies van Tour-legende Alberto Contador

Alberto Contador hoopt in ieder geval dat de 30-jarige Van der Poel het uit zijn hoofd haalt om klassementsrenner te worden. In gesprek met Sportnieuws.nl verklapt de Spaanse Tour-winnaar van 2007 en 2009 (de titel in 2010 raakte hij kwijt) dat hij het als liefhebber ook niet wil. "Van der Poel is een veelzijdige renner. Hij houdt van veldrijden, is gek van de klassiekers... Als je dan echt voor een klassement wil gaan in de Tour, moet je dat allemaal opgeven."

Fans zouden grote verliezers zijn

De inmiddels 42-jarige oud-topwielrenner vindt dat wielerfans een renner als Van der Poel moeten koesteren, ook zonder klassementsambities. "Hij is al een waanzinnige wielrenner. Iemand die voor zoveel plezier zorgt bij de fans en enorm veel charisma heeft. Hij doet dingen die in de geschiedenis van het wielrennen nog nooit zijn gebeurd. Hij is wereldkampioen veldrijden, wint Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix... Ik denk dat het een vergissing is, en wij fans zouden ook grote verliezers zijn omdat we niet de beste versie van Van der Poel krijgen."

Want als Van der Poel ooit beslist om een keer voor het algemeen klassement in een grote ronde te gaan, dan moet hij een hoop dingen in zijn wielerkalender aanpassen. Idealiter valt hij wat kilo's af zodat hij beter bergop kan fietsen, maar dat is dan weer een nadeel in bijvoorbeeld de klassiekers. Contador waarschuwt daarom de geletruidrager. "Hij is geen pure klimmer. Ik denk dat het een heel riskante gok zou zijn."

Eerder liet oud-topwielrenner Romain Bardet, die vorig jaar nog de gele trui droeg na zijn zege in de eerste etappe, tegenover Sportnieuws.nl al blijken dat hij Van der Poel niet als klassementsman wil zien. Hij en Contador kunnen wat dat betreft de hand schudden. "Ik denk dat hij het niet eens wil", zo stelde de recent gestopte Fransman. "Hij heeft gewoon te veel lol op deze manier. Als je zo goed bent zoals hij en altijd in de klassiekers zo'n hoog niveau kan halen... Daar is hij de beste van de wereld."

Andere uitdaging voor Mathieu van der Poel

Bardet ziet wel nog een andere uitdaging voor Van der Poel. "Hij heeft eerder nog wat af te handelen in het mountainbiken. Ik denk dat hij daar eerder nog wat wil bewijzen."

Belangrijke tijdrit in Tour de France

Eerst wacht Van der Poel nog een paar fraaie weken in Frankrijk. Hij begint de vijfde etappe als klassementsleider aan de tijdrit van en naar Caen. Daarin verdedigt hij een kleine voorsprong op onder meer Pogacar (0 seconden), Vingegaard (8 seconden) en tijdritkampioen Evenepoel (58 seconden). Mogelijk wordt het dus de laatste dat van Van der Poel in het iconische geel.

