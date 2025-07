Het is een beeld dat we helaas al vaak hebben gezien in de Tour de France: renners die door een valpartij op de grond vallen. In etappe vier dat was niet anders. De grootste valpartij vond op minder dan 25 kilometer van de meet plaats en daar was een Nederlander de veroorzaker van.

Plots lagen er in de volle finale ineens handenvol renners op de grond in de vierde etappe. Onder hen bijvoorbeeld twee ploeggenoten van Remco Evenepoel. Mattia Cattaneo en Valentin Paret-Peintre gingen tegen het asfalt. De laatstgenoemde maakte nog een woest gebaar naar een van zijn collega's.

Nederlander veroorzaakt valpartij

Dat gebaar zou wel eens voor Tim van Dijke kunnen zijn geweest. De Nederlander van Red Bull-BORA-hansgrohe ging als eerste naar de grond. Hij gleed vlak voor een wegversmalling naar de grond en nam de nodige andere renners met zich mee. Mogelijk werd hij aangetikt door een andere renner voor hem.

Het is zeker niet de eerste valpartij van deze Tour. Een dag eerder ging het een aantal keren vreselijk mis. Jasper Philipsen moest door een ernstige val met meerdere breuken de Tour verlaten. Hij droeg op dat moment de groene trui voor beste sprinter. De ploeggenoot van Mathieu van der Poel ging onderuit bij de tussensprint. In de laatste kilometers vielen er nog velen renners. Wonder boven wonder hoefde daar niemand op te geven.

Strenge Tour-organisatie

Wel was de Tour-organisatie bijzonder streng. Er werden maar liefst vier gele kaarten uitgedeeld. Een daarvan was voor Danny van Poppel. De Nederlands kampioen ging in de laatste kilometers volgens de jury in de fout en kreeg een gele prent. Als hij nog een kaart krijgt, moet hij de Tour verlaten. Zelf was hij het er allerminst mee eens.

Alles over Tour de France 2025

