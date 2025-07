De Tour de France raakte in etappe 3 een waar kanon kwijt: topsprinter Jasper Philipsen viel hard bij een tussensprint en moest opgeven. Inmiddels is de teamgenoot van Mathieu van der Poel geopereerd en heeft hij voor het eerst gesproken.

In de derde etappe gebeurde er lange tijd helemaal niets, tot de tussensprint op pakweg 60 kilometer van de streep. Omdat er geen kopgroep was waren er heel wat punten te verdelen. Dat zorgde ervoor dat niet alleen de sprinters zich meldden, maar ook enkele vrijbuiters. In al dat gedrang kwam Philipsen ten val met dank aan de onfortuinlijke Bryan Coquard.

Complexe operatie

De Fransman moest met beide voeten uit de pedalen en daardoor schoot het voorwiel van Philipsen in één klap onder hem vandaan. Hij had geen tijd om zich op te vangen en daardoor waren de gevolgen groot. Hij brak zijn sleutelbeen op twee plekken en zijn rug was voor een groot deel afgeschaafd. De Belg was vliegensvlug terug in zijn thuisland om geopereerd te worden door liefst twee chirurgen. Dat toont hoe complex de operatie was.

Inmiddels kan de Belg weer een voorzichtig duimpje opsteken. "Het is moeilijk om in woorden te vatten hoe groot mijn teleurstelling is", schreef hij bij een ziekenhuisfoto. "Dit is verre van hoe ik me had ingebeeld dat mijn Tour zou verlopen. Maar soms is het leven keihard wanneer dingen te mooi lijken om waar te zijn."

Bij Philipsen leeft toch een klein beetje trots. "Het was een droomstart. Ik ben er 100 procent zeker van dat mijn ploeg deze mooie reis door Frankrijk zal verderzetten." Met Van der Poel in het geel is er immers ook nog genoeg om voor te rijden bij Alpecin-Deceuninck.

'Ze betekenen veel voor ons'

Ook Philipsens vriendin Melanie Peetermans liet van zich horen via Instagram. Zij zat in de ziekenwagen die Philipsen vervoerde. Bij een foto van de Belgische sprinter zette ze: "De harde crash heeft de Tour veel te vroeg ten einde gebracht. Ondanks de terugval zijn we trots op deze eerste twee dagen." Peetermans verzekerde ook dat haar vriend sterker terugkomt. "Daar is geen twijfel over. Bedankt voor alle lieve berichten. Ze betekenen heel veel voor ons."

