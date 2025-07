De Tour de France raakte in Mathieu van der Poel een sensationele renner kwijt toen het peloton de Alpen in trok. De Nederlandse toprenner moest met een longontsteking de koers verlaten en speelde dus geen rol van betekening meer in de laatste week. Parijs wordt ook gehaald zonder Van der Poel op de fiets. Volgens zijn vader Adrie gaat het nu alweer 'stukken beter' met hem.

Van der Poel senior bleef, in tegenstelling tot zijn zoon, wel in de Ronde van Frankrijk. Hij is nauw verbonden met de ploeg Alpecin-Deceuninck en zag zaterdag Kaden Groves de derde etappezege voor het team binnenhalen. Eerder won Jasper Philipsen de openingsrit en was Van der Poel in rit twee de beste. "Ik hoor net op televisie dat hij vandaag weer gereden heeft", zegt Adrie van der Poel over zijn zieke zoon na afloop van de twintigste etappe tegen Wielerflits.

'Oud en wijs genoeg'

Hoe gaat het nu met 'Matje', die een kleine week geleden uit koers moest? "Vrijdag stuurde hij dat het stukken beter ging, maar hij weet ook dat hij nog een paar dagen heel rustig aan moet doen. Een longontsteking is niet niks. Je kunt beter een dag te lang rusten dan een uur te vroeg beginnen. Waarschijnlijk heeft hij groen licht gekregen om een kort tochtje te maken om te kijken hoe het gaat. Hij is oud en wijs genoeg om de goede raad op te volgen."

'Moet je hem ook niet aan herinneren'

De Tour de France eindigde voor Van der Poel junior in een deceptie. Hij was twee weken lang de smaakmaker op de weg, met een etappezege, vier dagen in de gele leiderstrui en tal van pogingen en acties die de Ronde van Frankrijk kleur gaven. Over het noodgedwongen afstappen wilde Adrie van der Poel het niet te lang hebben. "Dat soort dingen laat ik snel los. Je moet hem daar ook niet aan herinneren. Ik denk dat dit jaar de teleurstelling echt groot was. Hij was echt super voorbereid, want hij wilde zelf ook."

'Uiteindelijk geweldig'

Toch kan de familie Van der Poel terugkijken op meer dan een geslaagde Tour, al zat er wellicht nog wat meer in. "Er vielen dingetjes niet helemaal zijn kant op. Maar uiteindelijk moet je zeggen dat het geweldig was. Een rit winnen, de gele trui dragen, die op een waanzinnige manier terugpakken en in een ontsnapping met twee man zitten wat qua snelheid ook nog nooit vertoond was."

