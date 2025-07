Mathieu van der Poel kende niet het einde waar hij op hoopte in de Tour de France. De Nederlandse topwielrenner moest wegens ziekte vervroegd afhaken. Zijn vriendin Roxanne Bertels leeft met hem mee via sociale media.

Het gezicht van de editie van 2025 van de Tour de France werd de afgelopen dagen ziek. Uiteindelijk bleek Van der Poel met een longontsteking te kampen. Maandag tijdens de rustdag verslechterde zijn toestand en kreeg hij koorts. Van der Poel werd overgebracht naar het ziekenhuis Centre Hospitalier de Narbonne, waar hij het slechte nieuws kreeg.

Lieve reactie van vriendin Roxanne Bertels

"Deze doet heel veel pijn", schreef Van der Poel zelf met een traantje bij de aankondiging van zijn abandon. Ook Roxanne Bertels, zijn vriendin, liet van zich horen. Op haar Instagram Story deelde ze een foto van haar vriend die met het hoofd gebogen over de finishlijn komt. 'Gave it your all, every day', staat er bij met een geel hartje. Ofwel: 'Elke dag alles gegeven'

i Instagram: roxannebertels

Die woorden zijn een understatement. Van der Poel liet zich vrijwel iedere etappe gelden die hij fietste. Zo begon hij met een lead-out voor Jasper Philipsen, die de eerste etappe won. Zelf nam hij het geel in etappe 2 over door in Boulogne-sur-Mer te winnen. Van der Poel fietste enkele dagen in de leiderstrui, om hem af te staan aan Tadej Pogacar. De Nederlander baarde ook nog opzien met een aanval van 174 kilometer met teamgenoot Jonas Rickaert. Helaas voor hem werd hij op 700 meter van de streep ingerekend.

Steeds zieker

De situatie van Van der Poel verslechterde in de afgelopen dagen na de etappes in de Pyreneeën. Zondag belandde hij in de rit naar Carcassonne nog wel in de kopgroep, maar moest hij ook al snel weer lossen. Uiteindelijk kneep hij voorafgaand aan etappe 16 in de remmen. "Mathieu was al een aantal dagen verkouden. Daar kwam koorts bij", vertelde teambaas Philip Roodhooft voor de camera van de NOS."

Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck liet weten dat de gezondheid van Van der Poel de hoogste prioriteit heeft. Hij moet minimaal een week rust houden. Daarna zal een van de smaakmakers van deze Tour verdere medische onderzoeken ondergaan om zijn herstel te beoordelen en de volgende stappen in zijn revalidatie te bepalen.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacaren Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.