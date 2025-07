Wielerfans moesten dinsdagochtend even slikken toen ze het laatste nieuws van de Tour de France zagen: Mathieu van der Poel ligt uit de Ronde van Frankrijk. De Nederlandse topwielrenner heeft een longontsteking, zo meldde zijn ploeg. Zelf liet Van der Poel ook van zich horen.

Op de ochtend van de zestiende etappe naar de top van de Mont Ventoux maakte Alpecin-Deceuninck het slechte nieuws bekend. Van der Poel voelde zich al een paar dagen niet lekker, maar werd op de avond van de tweede rustdag nog een stuk beroerder. Toen kwam aan het licht dat hij een longontsteking had.

Gezondheid hoogste prioriteit

Daardoor kan de winnaar van etappe twee, die ook nog dagen het geel droeg en kans had op de groene trui, niet anders dan de koers verlaten. Zijn ploeg liet duidelijk weten dat er geen andere optie was. "Zijn gezondheid heeft de hoogste prioriteit en rust en herstel zijn nu gewoon essentieel. Mathieu moet zeker een week rusten. Daarna krijgt hij verdere medische onderzoeken en bepalen we de volgende stappen in zijn revalidatie."

Van der Poel deelt details

De onfortuinlijke hoofdpersoon zelf niet later op de ochtend ook van zich horen. Dat deed hij op een opvallende manier. Via Instagram deelde hij wat beelden van een app die hij gebruikt op inzicht te krijgen in zijn gezondheid. Zo wordt onder meer de kwaliteit van de slaap gemeten en dat was niet bepaald best, zo bleek uit het screenshot van Van der Poel. Zo geeft zijn slaap slechts 22% aan, maar valt dat in het niet bij hoe 'goed' zijn herstel is: 1%. Volgens de app heeft Van der Poel ook een beroerde nacht achter de rug, met minder dan vier uur slaap.

Pijn bij Mathieu van der Poel

Een paar minuten later slaat de topwielrenner een serieuzere toon aan. Hij had dolgraag de Tour uit willen rijden en nog willen strijden om een ritzege en misschien wel de groene sprinterstrui. Dat komt er door de longontsteking dus niet van. "Deze (opgave, red.) doet heel veel pijn", schrijft de onfortuinlijke Van der Poel.

