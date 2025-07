De Tour de France is begonnen aan de beslissende derde week en bij Visma | Lease a Bike zitten ze met de handen in het haar. De Deense kopman Jonas Vingegaard heeft al ruim vier minuten achterstand op geletruidrager Tadej Pogacar en lijkt geen moment tijd terug te kunnen pakken op de leider in het algemeen klassement. Vanuit Denemarken klinkt er echter vooral harde taal richting de ploeg van Vingegaard.

Het Nederlandse Visma | Lease a Bike lukt slaagt er maar niet om Pogacar in de eerste twee weken het echt lastig te maken. Wat heet: de Sloveen won al vier etappes en lijkt zijn vierde Tour de France-zege te gaan boeken. Voor Bjarne Riis (Tour-winnaar in 1996) reden om de Nederlandse ploeg eens stevig van repliek te dienen.

Andere ploeg voor Jonas Vingegaard?

Volgens de Deen ligt het namelijk niet zozeer aan de vorm van zijn landgenoot, maar aan de tactiek van Visma. "Het is volkomen hopeloos hoe ze rijden. Ik snap er helemaal niks van", stelt hij in zijn column voor BT. Hij komt zelfs met een transferadvies voor Vingegaard. "Na de etappe van zondag is het terecht om je af te vragen of hij naar een andere ploeg moet uitkijken. Ze hebben hem duidelijk niet als prioriteit. Het is zo teleurstellend om te zien."

In de overgangsetappe naar Carcassonne ging Visma in de aanval. Het leverde uiteindelijk een tweede en vierde plaats in de etappe op voor Victor Campenaerts en Wout van Aert, maar al vroeg in de etappe gebeurde er iets opvallends. Vingegaard werd opgehouden door een val en op dat moment vielen juist zijn ploegmaten aan. Onbegrijpelijk, zo vindt Riis.

'Wat denken ze in godsnaam?'

"Het team hakt hem doormidden en ik vind dat echt onbeleefd. Wat denken ze in godsnaam? Er zijn geen andere teams die dat doen." Vervolgens haalt Riis ook nog even de voruw van Vingegaard aan, die na een paar dagen Tour al zeer fel was op de tactiek en behandeling van de klassementsman. "Misschien zag Trine het al aankomen toen ze uithaalde aan het begin van de Tour."

Jonas Vingegaard moet conclusies trekken

Wat er de laatste zware Tour-week ook gaat gebeuren, volgens de Deen moet Vingegaard zijn conclusies trekken. "Jonas krijgt niet de steun die hij nodig heeft. Dat is duidelijk en het is ook problematisch. Op dit moment rijdt hij in het verkeerde team, maar hij moet ook kunnen rekenen op een team at sterk genoeg is om hem te steunen." Dat blijkt in deze Tour niet altijd het geval. Geregeld vallen ploeggenoten als Simon Yates, Matteo Jorgenson en ook Sepp Kuss in de bergen al snel weg, waardoor Vingegaard het in zijn eentje moet oplossen.

Met drie loodzware bergritten in het verschiet kan er in de slotweek nog van alles gebeuren. Vingegaard gaf op de rustdag aan zijn tweede plaats op te willen offeren voor een alles-of-niets-poging en Riis hoopt dat Visma nu wel vol voor de kansen van de Deense tweevoudig winnaar gaat. "Toon die man eens wat respect. Hij heeft gevochten voor wat hij doet en toon respect voor de rijder die hij is Hij verdient het echt. Ik snap gewoon niet waarom het zo moet gaan."

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.