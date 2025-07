De Tour de France van dit jaar is niet alleen een strijd op de weg, maar ook een schimmenspel van tactiek en rivaliteit achter de schermen. UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar, zou een 'zwarte lijst' hanteren met renners die ze liever niet zien ontsnappen of winnen. Het grootste mikpunt? Visma | Lease a Bike, de grootste concurrent, met zijn rivaal Jonas Vingegaard in de gelederen.

Deze 'zwarte lijst' kwam vorig jaar aan het licht toen Nils Politt, een trouwe helper van Pogacar, in een Duitse podcast openlijk sprak over het bestaan ervan. "In de bus hangt een zwarte lijst met renners die niet mogen wegrijden", begint wielerjournalist Thijs Zonneveld tijdens De Avondetappe over deze gevreesde lijst van UAE Team Emirtaes. "Ze zijn niet alleen maar sportief bezig wie er gevaarlijk zijn, maar er staan ook een hoop renners op waar ze een hekel aan hebben. Ik denk dat daar heel wat renners van Visma opstaan."

'Zwarte lijst' bepaalt wie wel en niet mag winnen

"Pogacar heeft duidelijke voorkeuren. UAE heeft duidelijk voorkeur voor welke renners wel en wie niet", gaat Zonneveld verder, waarna hij schetst wat de 'zwarte lijst' voor invloed heeft op de koers. "Ik heb het gisteren gezien bij Arensman", doelt hij op de ritzege van de Nederlander. "Toen reed UAE vrij hard achter de kopgroep aan, tot het moment dat de twee renners van Visma werden teruggepakt. Daarna lieten ze het weer lopen."

Zodoende bleef Arensman buiten schot van Pogacar en schreef hij een magistrale bergrit op zijn naam. Toch ziet Zonneveld dat er meer speelt. "Pogacar kent Arensman nog van vroeger. Na de finish gaat hij meteen naar hem toe om hem te feliciteren. Dat is wel gunnen."

Pogacar en Jorgensen: een persoonlijke rivaliteit op de weg

Waar Arensman het voordeel kreeg is dat voor Visma een totaal ander verhaal, vooral voor één renner. "Pogacar kan Jorgenson echt niet luchten of zien", legt Zonneveld uit. "Hij rijdt een groot deel van de dag achter hem aan, puur uit wraak, ook al staat Jorgensen ruim achter in het klassement. Omdat het Matteo Jorgenson is. Het is bijna schoolplein-pestkoppen-niveau", is de journalist van mening.

Volgens Zonneveld komt de spanning tussen Jorgensen en Pogacar vooral door gebeurtenissen uit het verleden. "Jorgenson heeft eerder deze Tour Pogacar in de weg gerreden, waardoor hij geen bidon kon aanpakken. Vorig jaar was hij al vrij fel in interviews, dit jaar weer", klinkt de uitleg.

Rivaliteit tussen de topteams: UAE en Visma domineren de Tour sinds 2020

Toch beperkt de rivaliteit zich niet alleen tot Jorgenson. "Pogacar heeft het een paar jaar gehad dat hij werd aangevallen door vier, vijf Visma-renners tegelijk. Dus die heeft wel ergens het gevoel van, ja, wat jullie mij hebben aangedaan, ga ik jullie allemaal persoonlijk betaald zetten", stelt Zonneveld.

"Het zijn de twee grootste en machtigste ploegen van het peloton eigenlijk", gaat hij verder. De twee ploegen maken sinds 2020 al de dienst uit wie er met de eindzege van de Tour de France vandoor gaat. Dat jaar begon de rivaliteit nadat Primoz Roglic in de afsluitende tijdrit tot ieders verbazing uit het geel werd gereden door een jonge Pogacar. Sindsdien heeft Visma met Vingegaard de Sloveen twee keer verslagen.

Laatste loodjes in de Tour beloven vuurwerk tussen UAE en Visma

Met nog meerdere zware etappes te gaan, zal de rivaliteit tussen UAE en Visma alleen maar toenemen. Hoewel Pogacar stevig aan de leiding gaat in het algemeen klassement, zet Vingegaard met zijn ploeg alles op alles om hem te verslaan. Wie weet wat er nog boven water komt over de gevreesde 'zwarte lijst'.

