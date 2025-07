Dat het in de Tour de France er lang niet altijd even vriendelijk aan toe gaat, dat is algemeen bekend. Maar één renner maakte zich in de etappe naar de Mont Ventoux dinsdag zeker niet geliefd. Nils Politt, ploeggenoot van geletruidrager Tadej Pogacar, intimideerde enkele collega's en dat werd hem niet in dank afgenomen.

De Duitser van UAE Emirates viel in het begin van de etappe op. Hij wilde voorkomen dat bepaalde renners in de kopgroep zouden meespringen, maar gebruikte daar nogal onorthodoxe maatregelen voor. En dat beviel journalist Thijs Zonneveld allerminst.

Hij laat in de podcast In de Waaier zijn ongenoegen blijken over het gedrag van Politt. "Hij ging daar zo ver in dat hij aanvallers ging intimideren. Vooral jongens van TotalEnergies en Movistar." Dat deed hij op niet misverstane wijze. "Hij maakte renners duidelijk dat ze belachelijke pannenkoeken zijn en dat ze niet moesten durven om weg te rijden uit het peloton."

"I would not be surprised if he gets FINED and given a yellow card!" 👀



Did Nils Politt go too far here? 🤔#TDF2025 | July 5-27 | SBS & SBS On Demand 📺 pic.twitter.com/CRSqhEQh43 — SBS Sport (@SBSSportau) July 22, 2025

'Heel lelijke fase' in Tour de France

Zonneveld vond het een 'heel lelijke fase' van de etappe en vindt dat de jury eigenlijk gewoon had moeten ingrijpen met bijvoorbeeld een boete of gele kaart. "Ik vind het gewoon heel naar. Dat je jongens van TotalEnergies en Movistar gaat uitschelden en ernaast gaat rijden alsof het een stel prutsers zijn die niet meedoen in dezelfde wedstrijd."

Makke lammetjes

De Nederlander is er absoluut niet over te spreken. "Alsof ze zich koest moeten houden in het begin van de koers en zich als makke lammetjes naar de Ventoux moeten laten leiden om daar op tien minuten te worden gereden door Pogacar. Dat vind ik echt nergens over gaan."

Steun voor Zonneveld vanuit Frankrijk

En om te zeggen dat Zonneveld de enige was die walging sprak van het gedrag? Nou nee. Op sociale media regent het klachten richting Politt en ook de Franse oud-topwielrenner Thomas Voeckler, tijdens de Tour werkzaam voor Franse televisie, is hard voor Politt. "Ik haat renners die, omdat ze sterker zijn of in grote teams rijden, anderen regels willen opleggen. Dat is een afschuwelijke houding."

