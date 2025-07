Tijdens de Tour de France is er de nodige kritiek op Visma | Lease a Bike. Vooral vanuit Denemarken, het land van kopman Jonas Vingegaard, zijn de reacties geregeld erg fel. Na de spectaculaire etappe op de Mont Ventoux is de mening van misschien wel grootste criticaster toch wat anders.

Bjarne Riis won de Tour in 1996 en is voor het Deense BT Sport dit jaar de Tour de France-expert. Die positie benut hij de voorbije weken vooral om de draak te steken met Visma | Lease a Bike. De Nederlandse formatie krijgt voortdurend snoeiharde kritiek van Riis. Vanuit de ploeg reageerde Visma-ploegbaas Richard Plugge bijzonder kribbig: 'WIe is Bjarne Riis? Hij zit ergens in Denemarken op afstand te kijken."

De veelbeproken Riis richtte zijn pijlen onder meer op de tactiek van Visma, het gebrek aan steun voor Vingegaard en het feit dat andere renners zoals Wout van Aert voor eigen kansen gaan om een rit te winnen. Daarbij sluiten Riis' woorden aan bij die van Vingegaards partner Trine Marie Hansen, die in de eerste dagen van de Tour al hard uithaalde.

Spektakel op Mont Ventoux

Na het spektakelstuk kop de Mont Ventoux klinkt Riis toch een stuk milder. Niet zo gek natuurlijk, als je ziet hoe vaak Vingegaard met behulp van zijn ploeg aanviel om Pogacar - tevergeefs - op achterstand te zetten. "Het was geweldig om Jonas op dat niveau te zien. Ik vond het cool en het biedt zeker perspeectieven. Hij zag er sterk uit en kon blijven aanvallen, zelfs na de tegenaanval van Pogacar", zag de analist.

Met een achterstand van ruim vier minuten en nog maar twee loodzware bergritten te gaan lijkt het een hels karwei om Pogacar nog uit het geel te rijden. Toch houdt Riis hoop voor Visma | Lease a Bike en Vingegaard. "Ik denk dat het een bemoeedigende etappe was voor Jonas en Visma. Ze lieten zien dat ze een team waren."

Complimenten van Bjarne Riis

De ploeg reed namelijk alle ploeggenoten van Pogacar er af en liet Tiesj Benoot en Victor Campenaerts terugzakken om Vingegaard te helpen. De veelvuldig kritische Riis kon daardoor niet anders dan de Nederlandse formatie, waarhij wekenlang bijzonder kritisch op was, te complimenteren.

"Visma reed goed, en over het algemeen zou ik kunnen zeggen dat er niets op aan te merken viel. Alleen Simon Yates en Matteo Jorgenson werden misschien iets te vroeg ingezet, maar ze leken een team. Sorry Jonas. Misschien had ik het eerder moeten zeggen zodat je teamgenoten zich konden aanpassen."

Nog twee loodzware bergritten in Tour de France

Op donderdag en vrijdag wordt duidelijk wat Visma nog kan tegen de vooralsnog oppermachtige Pogacar. Dan staan de laatste twee loodzware bergetappes op het programma, met finish bergop op de Col de la Loze en La Plagne.

