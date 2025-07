Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat weten de wielrenners in de Tour de France maar al te goed. In de laatste bergetappe ging het vrijdagmiddag bijna op vreselijke wijze mis, nota bene door een wagen van de organisatie zelf.

De Franse wielerhoop Kévin Vauquelin, de nummer 7 van het algemeen klassement, was achterop geraakt in de ingekorte etappe en probeerde aan de hand van zijn teamgenoten terug te keren in de groep met favorieten. Daarbij kreeg hij hulp van Raul Garcia Pierna en Ewen Costiou. Laatstgenoemde werd bijna ondersteboven gereden door een auto van de koers.

'Schandalig'

NOS-commentator Andries Lamain zat midden in een verhaal, maar dat onderbrak hij door de doldwaze actie. "Deze mannen worden bijna van de sokken gereden, nota bene door de organisatie. Schandalig!", riep hij. "Hoe kan dat toch?", wilde Lamain weten.

Wat een randdebielen. Echt ongelofelijk. https://t.co/YKFFwZb8Hz — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 25, 2025

Oud-wielrenner - en tegenwoordig journalist - John den Braber zag het ook. 'Voor wie in de illusie leeft dat organisatie/jury ook maar iets om de veiligheid van renners geeft..', schreef hij op het medium X met bewegende beelden van de bijna botsing. Wielerkenner Thijs Zonneveld liet zich er ook over uit: 'Wat een randdebielen. Echt ongelofelijk.'

'"Wij geven om de veiligheid van onze renners"', was de Belgische wielerinfluencer Benji Naesen cynisch. 'Inkomende boete voor de renners omdat ze in de weg reden', reageerde een andere wielerfan gekscherend.

Strijd om plek in de top 10

Vauquelin kwam in de problemen op de Col du Pré. Zijn zevende plek in het algemeen klassement is in het gevaar, omdat Uno-X Mobility namens nummer 8 Tobias Johannessen op de pedalen ging staan. De Noor heeft een achterstand van zo'n twee minuten op de hoogst genoteerde Fransman in het algemeen klassement.

