In de Tour de France zijn of waren handtekeningenjagers op jacht naar de krabbeltjes van toprenners als Tadej Pogacer, Mathieu van der Poel en Jonas Vingegaard. Maar het kan ook goed zijn dat fans thuis komen met een handtekening van de zoon van Edward Theuns. Die liet zich net als het kind van Wout van Aert op schattige wijze zien.

Terwijl papa Edward druk was met interviews voorafgaand aan de zeventiende etappe van de Tour de France, ging Scott op zijn kleine fietsje - gehuld in de witte trui en met een helm - langs het aanwezige publiek. Dat zag ook Han Kok, verslaggever van de NOS. "Hij (Scott, red.) stond hier als een grote vedette boekjes te tekenen", schetste Kok aan Teuns.

"De volledige ervaring (voor hem, red.) vandaag", grijnsde Teuns. Of het een toekomstige wielrenner is, weet de Belg nog niet. "We zien wel, hij mag doen waar hij zin in heeft. Ik vind het leuk om hem deze unieke momenten te kunnen laten beleven. Hij beseft het nu misschien niet, maar als hij er later op terugkijkt zal hij misschien denken dat hij een geprivilegieerde rol had."

🚨Wholesome content alert 🥰



Mini Edward Theuns is already a superstar 🤩✍️#TDF2025 pic.twitter.com/ANW7g9AJRC — ITV Cycling (@itvcycling) July 23, 2025

Wout van Aert krijgt hulp van zoon

Niet alleen Theuns had zijn zoon meegenomen naar de startplek in Bollène, dat deed ook zijn landgenoot Wout van Aert. Die kreeg wat hulp van de tweejarige Georges, die zijn vader richting de start duwde. Hij had een klein Visma-pakje aan en ook een helm op. Na het duwtje volgde nog een schattig moment: Van Aert en zijn zoontje zwaaiden elkaar uit.

Wout van Aert's son giving him a helping hand at the start of the stage 🥺💛 pic.twitter.com/TE7K3c9QY9 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 23, 2025

Succes voor Theuns

De zeventiende etappe werd uiteindelijk een prooi voor Jonathan Milan, de teamgenoot van Theuns. Die Belg kan dus aan de champagne vanavond. Van Aert fietste nog even in het zicht van de camera's, toen hij op 45 kilometer van de streep naar de kopgroep wilde fietsen. Al snel staakte de Belg van Visma | Lease a Bike zijn avontuur.

