Conor McGregor voor paal gezet om blessure: oude rivaal neemt eindelijk revanche

Conor McGregor zou na drie jaar afwezigheid zijn comeback maken tijdens UFC 303, maar een gebroken teen heeft roet in het eten gegooid. Die blessure zorgt ervoor dat hij flink voor paal is gezet, want de Ierse vechter werd door een oude rivaal geconfronteerd met zijn eigen woorden.

McGregor zou op 29 juni de arena instappen om te vechten tegen Michael Chandler. Toen de Ierse vechter te zien was in een nachtclub en hij later een persconferentie afblies, maakten zijn fans zich al zorgen. Dat was terecht, want ruim een week geleden werd bekend dat McGregor zich had afgemeld voor het gevecht. The Notorious MMA bleek met een gebroken teen te kampen.

McGregor is door die blessure nu het mikpunt van spot en dat komt allemaal door zijn eigen uitspraken van een aantal jaar geleden. De Ier zou in 2016 gaan vechten tegen Rafael dos Anjos, maar de Braziliaan moest zich toen terugtrekken met een gebroken voet.

'IJs schijnt te helpen'

Voor McGregor was dat toen reden om uit te halen naar Dos Anjos: "Ik heb de foto gezien en dat is hooguit een kneuzing. Ik heb gehoord dat ijs schijnt te helpen. Of anders ibuprofen." Dos Anjos was die uitspraken niet vergeten en greep zijn kans om eindelijk terug te slaan naar McGregor. De twee vochten uiteindelijk nooit tegen elkaar in de ring, maar toch is er via social media een gevecht gaande.

That’s the difference between me and you Conor, you finally got exposed. You got a pinky toe injury while I got a broken foot. Let me know what you guys think on the comments below. https://t.co/q79Do4eLnL pic.twitter.com/iiH1RRMKIS — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) June 21, 2024

De Braziliaan sloeg via X terug toen hij het nieuws over McGregor hoorde: "Dat is het verschil tussen ons, je bent eindelijk exposed. Je hebt een teenblessure, terwijl ik mijn voet had gebroken. Laat in de comments weten wat jullie ervan vinden." De volgers van Dos Anjos roepen vooral op tot een echt gevecht tussen de twee kemphanen.

Nieuwe datum

McGregor liet zich zaterdag overigens voor het eerst zien sinds zijn afmelding. De Ier was aanwezig bij een Bellator MMA-avond in Dublin. McGregor liet daar weten dat hij hoopt om in augustus of september alsnog te kunnen vechten tegen Chandler.