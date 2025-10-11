Glory 104 belooft weer een spektakel te worden. Zo komt niemand minder dan Levi Rigters al in de Super Fight Series in actie. Mocht hij zijn partij winnen dan zien de fans hem in het avondprogramma nog een keer in actie. Verder staat het titelgevecht tussen Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh op het programma. Volg alle ontwikkelingen van Glory 104 hieronder live via continue updates. Zo mis je niets.
Rigters stapt dus al vroeg de ring in. De Superfight Series starten namelijk om 18.00 uur. De verwachting is dat hij tussen 19.00 en 19.30 uur het gevecht aangaat met Asadulla Nasipov. Het is één van de halve finales in Last Heavyweight Standing Tournament. Later op de avond staan er ook twee finales op het programma, met mogelijk in één van de gevechten ook Rigters.
Bekijk hieronder vanaf 18.00 uur live de Superfight Series met onder meer Levi Rigters in actie. De main card, met het titelgevecht tussen Khbabez en Bahram, is vanaf 20.00 uur bij DAZN te zien.
Superfight Series (vanaf 18.00 uur)
Last Heavyweight Standing
Reserve Fight Mo Amine - Errol Koning
Catchweight (74 kg)
Miguel Trindade - Halil Kutukcu
Last Featherweight Standing
Berjan Peposhi - Aitor Ibanez
Last Heavyweight Standing - Tournament 2 | Halve finale 2
Levi Rigters - Asadulla Nasipov
Main Event (vanaf 20.00 uur)
Last Heavyweight Standing – Tournament 2 | Halve finale 1
Sofian Laidouni - Nabil Khachab
Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 1
Milos Cvjeticanin - Alin Nechita
Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 2
Rade Opacic - Mike Kena
Middleweight
Sergej Braun - Iliass Hammouche
Last Heavyweight Standing – Tournament 2 Finale
Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2
Last Heavyweight Standing – Tournament 1 Finale
Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2
Wereldtitelgevecht Light Heavyweight
Tarik Khbabez - Bahram Rajabzadeh