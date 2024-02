Heerlijke show: Erling Haaland wordt vier keer geassisteerd door Kevin De Bruyne tegen Luton Town

Erling Haaland en Kevin De Bruyne weten elkaar ook dinsdagavond weer feillos te vinden. De tanden van Manchester City zorgde voor een hattrick in de eerste helft tegen Luton Town in de FA Cup.

Haaland was driemaal de afmaker, De Bruyne even vaak de aangever. Vooral de pass van de Belgische middenvelder bij de 2-0 was van fraaie klasse. Het is zeker niet de eerste keer dat de Noorse spits en de nummer tien van Manchester City elkaar zo goed weten te vinden.

De 1-0:

De 2-0:

De 3-0:

In de tweede helft was het wéér Haaland die scoorde en wéér De Bruyne die de assist verzorgde. Daarna maakte Haaland ook nog zijn vijfde, maar kwam de assist een keer niet van De Bruyne. Luton Town-keeper Tim Krul had op zijn zachtst gezegd geen gelukkige avond.

De 4-2: