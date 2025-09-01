Erik ten Hag is al na drie wedstrijden ontslagen door Bayer Leverkusen. Duitse sportmedia speculeerden maandagochtend al over het vertrek van de hoofdcoach en die berichten werden niet veel later bevestigd door de Bundesliga-club. "Een ontslag in dit vroege stadium van het seizoen is pijnlijk", stelt voorzitter Fernando Carro.

Ten Hag begon op 1 juli bij Leverkusen, maar na twee competitiewedstrijd en één bekerduel is op 1 september het doek dus al gevallen. "Deze beslissing was niet gemakkelijk voor ons. Niemand wilde dat we deze stap zouden nemen. De afgelopen weken hebben echter aangetoond dat het opbouwen van een nieuw en succesvol team met deze samenstelling niet succesvol zal zijn. We geloven heilig in de kwaliteit van ons team en zullen er nu alles aan doen om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling", stelt sportief directeur Simon Rolfes.

'Ontslag is pijnlijk'

Fernando Carro, voorzitter van de Raad van Bestuur vult zijn collega aan. "Een ontslag in dit vroege stadium van het seizoen is pijnlijk, maar we geloven dat het nodig was. Onze ambitie is nog steeds om de doelen te bereiken die we onszelf voor het seizoen hebben gesteld. Om dat te doen, hebben we de best mogelijke omstandigheden nodig op alle niveaus en in het hele werkveld. Nu is het zaak om deze omstandigheden weer volledig te benutten en uit te buiten."

'Geloofwaardigheid verloren'

BILD en Kicker pakten maandagochtend al groots uit. Het toonaangevende sportblad Kicker zag dat Ten Hag al héél snel zijn geloofwaardigheid had verloren. "De nieuwe trainer heeft herhaaldelijk voor opschudding gezorgd. Op alle niveaus, zelfs bij zijn grootste medestanders, heeft Ten Hag zijn geloofwaardigheid verloren. Na de kritiek op Erik ten Hag waren er volop mogelijkheden voor Fernando Carro en Simon Rolfes om hem publiekelijk te steunen, maar er gebeurde niets."

Ten Hag ging met een sterke reputatie van Ajax naar Manchester United. Echter, na zijn mislukte periode in de Premier League, is dit wederom een teleurstellend hoofdstuk in zijn carrière geworden. Ten Hag was in totaal slechts drie officiële duels de hoofdtrainer. Hij won bij zijn debuut in de DFB Pokal met 4-0 van SG Sonnenhof Grossaspach, maar verloor in de Bundesliga de openingswedstrijd thuis van Hoffenheim (1-2) en verspeelde een 3-1 voorsprong tegen tien man van Werder Bremen (3-3). BILD voegt eraan toe: "Het gaat niet meer. De lijst met zijn fouten is te lang. De clubleiding, die zondag over de trainer sprak, weet en ziet dat ook."

Tóch terugkeer bij Ajax?

Een ontslag van Ten Hag kan onverwacht perspectief bieden voor Ajax, waar de resultaten in de eerste vier wedstrijden verre van overtuigend waren. Ajax-fans en analisten zijn uiterst kritisch over trainer John Heitinga en speculeren zelfs over een snelle exit van de jonge coach. Mocht dat gebeuren, dan zou de roep om een terugkeer van hun voormalige succescoach luider dan ooit kunnen klinken.

Bij Ajax liet Ten Hag zich namelijk na een moeizame start en de nodige kritiek gelden als één van de meest succesvolle trainers. Onder zijn leiding veroverden de Amsterdammers driemaal het kampioenschap, tweemaal de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Misschien wel nog indrukwekkender was de Europese campagne waarin hij Ajax naar de halve finale van de Champions League loodste, met oogstrelend voetbal en uitschakelingen van grootmachten zoals Real Madrid en Juventus.

