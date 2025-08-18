Ajax-speler Wout Weghorst heeft een broer, Twan Weghorst, bij wie het leven helemaal op de kop kwam te staan. Eind 2024 overleed zijn pasgeboren zoon Ole, de tweelingbroer van Boet.

De krant Tubantia zocht Twan Weghorst (30) op om over zijn veelzijdige leven te praten. Hij is amateurvoetballer bij NEO, dat dit seizoen uitkomt in de vierde divisie, wat de beloning is voor de promotie eerder dit jaar. Zijn werk is ook al een lang gesprek waard: Weghorst is piloot. Maar onvermijdelijk is hij vooral aan het woord over Ole.

En dat roept begrijpelijk verdrietige gevoelens op. "Ik wilde dit emotionele moment eigenlijk voorkomen, maar dat lukt niet", zo zegt Weghorst over zijn tranen.

Hartafwijking

Toen Weghorsts vrouw zwanger was, bleek uit de echo na 20 weken dat Ole geboren zou worden met een hartafwijking. Het koppel kwam die nare mededeling te boven door positief te denken. "Ole zou, zodra hij 5 kilo woog, worden geopereerd. Daarna zou het in principe oké moeten zijn, wel beseffende dat Ole altijd een hartenkindje zou blijven", zo schetst Weghorst hun houding van destijds.

Het liep anders. Na zijn geboorte bleek Ole ook te kampen met een darmafwijking, waardoor de eerder genoemde operatie versneld moest worden uitgevoerd. Er vonden zelfs drie ingrepen plaats, wat te veel bleek te zijn voor de baby. Op 16 december overleed Ole, vier maanden na zijn geboorte.

Twan en Wout Weghorst

Volgens Weghorst lijken hij en zijn beroemde broer Wout Weghorst wel op elkaar. "Met Wout had ik altijd al veel contact, maar we zien elkaar nu ook weer veel vaker omdat hij in Nederland voetbalt. We hebben dezelfde drive. Hij is wat extremer, maar dat heeft hem ook gebracht naar waar hij nu is. Dat is heel knap van hem", zo schetst hij.

Fake news

Wout Weghorst is trouwens slachtoffer van een Facebook-pagina die nepnieuws brengt. Het begon allemaal met een reeks aan foto's van de Facebookpagina Ajax-fandom. Zij deelden vorig weekend vol lof foto's van Weghorst die een zevenjarig doodziek jongetje zou bezoeken. Dat levert uiteraard alleen maar lovende reacties op. Na een paar dagen stond de teller op meer dan 12 duizend likes en ruim duizend reacties. Ook werden de foto's zo'n 140 keer gedeeld.

Maar wat blijkt: de beelden zijn niet echt. Een scherpe blik op de pagina, die grossieert in nepnieuws over Ajax en met name Weghorst, ziet dat de beelden met AI zijn gegenereerd. Wat precies het doel is van de merkwaardige actie is onhelder.