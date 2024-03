Ajax Vrouwen - Chelsea trekt recordaantal bezoekers in Nederland

De Ajax Vrouwen hebben voor een record gezorgd. Bij de Champions League-kwartfinale tussen de Ajax Vrouwen en Chelsea zijn minimaal 34.200 bezoekers aanwezig.

Nog nooit waren er zoveel betalende bezoekers bij een sportwedstrijd voor vrouwen in Nederland. Tot voor kort stond het record op naam van de Champions League-finale tussen VfL Wolfsburg en FC Barcelona van afgelopen seizoen. Die wedstrijd werd gehouden in het Philips Stadion in Eindhoven onder het oog van 34.120 toeschouwers.

Een paar maanden voor die finale hadden de Ajax Vrouwen het record ook in handen. In maart 2023 waren er 33.742 toeschouwers aanwezig om de vrouweneditie van De Klassieker te bekijken in de Johan Cruijff Arena.

Most tickets EVER sold for a women’s match in the Netherlands 😍



Will you be there? 🙌#UWCL #AJACHE — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) March 18, 2024

Ajax Vrouwen - Chelsea

De Ajax Vrouwen spelen dinsdagavond om 18:45 uur tegen Chelsea in de Johan Cruijff Arena. Woensdag 27 maart staat de return in Londen op het programma. Voor Ajax is het de eerste knock-outwedstrijd, nadat het knap tweede eindigde in een poule met Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma.

Het aantal verkochte kaarten zal ongetwijfeld nog hoger oplopen dan 34.200.

Ajax Vrouwen - Jong Ajax

Laatst ontstond er nog een bijzondere situatie in de beker voor vrouwen. Ajax werd namelijk expres geloot aan Jong Ajax door de KNVB in de kwartfinale. Dit deed de bond om te voorkomen dat de twee ploegen elkaar later in het toernooi nog tegen zouden komen. De Ajax Vrouwen wonnen overtuigend met 5-1.