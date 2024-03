Jong Ajax tegen Ajax Vrouwen in de beker: droomavond voor Romée Leuchter

Het was een pikant duel in de kwartfinale van de KNVB Beker bij de vrouwen. Ajax Vrouwen moest tegen eigen ploeg Jong Ajax Vrouwen. Het werd, ondanks de weinig pikante uitslag, een historische avond.

Romée Leuchter werd namelijk op De Toekomst de topscorer van de Ajax Vrouwen aller tijden. Na haar eerste goal tegen Jong Ajax had ze die titel al binnen, maar ze maakte er nog even twee bij om die statistiek kracht bij te zetten. Ze scoorde dus een hattrick en bracht daarmee de stand eigenhandig op 3-0.

Ajacieden,



We have a new All-Time Top Scorer:

Romée Leuchter. 👑 pic.twitter.com/KSpW7s02rT — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) March 14, 2024

Op papier speelde Ajax Vrouwen uit, dus ook in het uitshirt. Het was natuurlijk in Amsterdam 'gewoon' een thuiswedstrijd. Maar een overrompeling van de jeugdige talenten van de eigen ploeg werd het niet. De score bleef 'maar' op 5-1 steken voor Ajax Vrouwen. Danique Tolhoek en Danique Noordman maakten de andere Ajax-treffers. Tien minuten voor tijd mocht Mirte van Koppen (17) scoren voor Jong Ajax.

Ajax Vrouwen had expres geloot tegen Jong Ajax. De KNVB wilde daarmee voorkomen dat de twee ploegen elkaar verderop in het toernooi zouden tegenkomen. Dan zou matchfixing om de hoek kunnen komen kijken. Vandaar dat de KNVB ze in de kwartfinale tegenover elkaar zette.

Ajax Vrouwen kan zich nu weer gaan voorbereiden op de kwartfinale van de Champions League Vrouwen. Daarin spelen ze dinsdag 19 maart eerst thuis tegen Chelsea. Die wedstrijd is in de Johan Cruijff Arena.