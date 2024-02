Arne Slot over het wegzakken van Quinten Timber: 'Hij wist niet waar hij was'

Feyenoord won woensdagavond van AZ met 2-0 en bereikte daarmee de halve finales van de KNVB Beker. Zorgen zijn er wel over Quinten Timber en aanvoerder Gernot Trauner. Timber moest met een brancard van het veld en Trauner voelde aan zijn hamstring. Vooral de blessure van Timber was ernstig, hij was bij bewustzijn maar wist niet waar hij was.

De blessures waren een grote smet op de bekeroverwinning van Feyenoord. Trauner moest in de eerste helft al gewisseld worden, Timber ging vlak voor het einde van de wedstrijd naar de grond. De schrik zat er goed in bij Feyenoord.

Slot kwam met een update op de persconferentie: "Trauner is een hamstringblessure en Timber was wel aanspreekbaar. ZIjn hersenschudding is wel dermate erg dat hij niet wist waar hij was of wat de uitslag was. Het lijkt er nu op dat hij een zware hersenschudding heeft, maar als je hem zo ziet wegzakken komen er andere beelden bij je naar boven. Als het dan bij een zware hersenschudding blijft, dan 'valt het nog mee'", zei Slot.

Beter spel

Zondag won Feyenoord ook al van AZ, in Alkmaar werd er toen vrij moeizaam gewonnen met 1-0. Het spel - gaf Slot toen ook toe - was erg slecht en dat moest beter. De trainer vond ook dat dit een stuk beter werd gedaan woensdagavond. "We speelden veel hoger druk dan afgelopen zondag, creëerden meer dan afgelopen zondag. We waren daarom - maar dat was ook niet zo moeilijk - beter aan de bal dan zondag, dat was toch wel erg fijn om te zien."

Toch oogde het soms nog wat stroef, Calvin Stengs legde uit waarom. "Net als vorige wedstrijd kon je zien dat ze ons al snel onder druk zetten. Ik wil niet zeggen dat het heel moeizaam was, want ze hebben geen kansen gecreëerd en wij wel. Het was vaak dat we wel door kwamen maar in de eindfase onrustig waren."

Santiago Giménez

Het was ook weer een wedstrijd waarin Santiago Giménez in aanvallend opzicht haast onzichtbaar was, hij staat nu al vier wedstrijden droog. Stengs zag hem wel op een andere manier uitblinken. "Het is voor hem vervelend als het even niet lukt, maar we moeten niet vergeten hoe belangrijk hij voor ons is geweest. Dat het nu even niet lukt, kan iedereen overkomen. Hij leverde vandaag wel enorm veel arbeid, dus hij was wel goed bezig vandaag."

Slot maakt zich ook geen zorgen om de vorm van zijn spits: "We hebben vier topwedstrijden op rij gespeeld en daarin heeft hij niet gescoord. Dat hoort ook bij topwedstrijden, dat de goals wat schaarser zijn. Maar hij heeft wel erg hard gewerkt vandaag."

Wieffer dicht bij een transfer

Bij ESPN vertelde Mats Wieffer dat hij in de winter dichtbij een transfer was naar Atlético Madrid, maar de clubs kwamen er niet uit. Slot was op de hoogte van de interesse. "De clubs waren er niet uitgekomen dus ik heb niet veel hoeven doen. Ik heb hem ook niet hoeven overtuigen om te blijven. Hij was vandaag ook serieus goed, dus ik ben erg blij dat hij gebleven is. Ik denk dat het ook helemaal niet verkeerd is - met het EK op het oog - om bij een fijn spelend Feyenoord te blijven. Dat is mijn aanname."

Halve finale KNVB Beker

Nu Feyenoord AZ heeft verslagen ligt - op papier - de weg richting bekerwinst open, al wilde Slot daar nog niks van weten. "Laten we in eerste instantie blij zijn om dat we vandaag gewonnen hebben dan zien we zaterdag wel verder." Hij merkte ook een aderlating op voor de aanstaande halve finale: "We missen in de halve finale in ieder geval Giménez, hij is geschorst." Zaterdagavond vindt de loting van de halve finale plaats.