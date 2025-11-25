PSV staat voor de prachtige, maar loodzware uitdaging op Anfield tegen Liverpool. Hoewel de ploeg van Arne Slot allesbehalve in goede vorm steekt, speelden ze enkele weken geleden nog Real Madrid (1-0 winst) van het kastje naar de muur. Tóch liggen er wel degelijk kansen voor de Nederlandse kampioen. Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink schetst waar de kansen liggen voor PSV.

Liverpool kent een moeizaam seizoen en bivakkeert in de middenmoot van de Premier League. Liefst acht van de elf wedstrijden gingen verloren, en met slechts achttien punten na twaalf duels is de regerend landskampioen teruggezakt naar het rechterrijtje. Daartegenover staat PSV, dat al sinds 16 september ongeslagen is in alle competities. Het contrast tussen beide teams kan bijna niet groter zijn.

Waar liggen de zwaktes van Liverpool?

Liverpool kampt dit seizoen met duidelijke zwakke punten, die kansen bieden voor PSV. Een van de grootste problemen is het gebrek aan vertrouwen binnen de ploeg, wat vooral zichtbaar wordt als Liverpool op achterstand komt. Hoewel The Reds tien keer op voorsprong kwamen en er daarvan acht wonnen, laten de cijfers bij een achterstand een ander verhaal zien: van de negen keer dat Liverpool achter stond, verloren ze acht keer en wisten ze slechts één keer te winnen.

Daarnaast heeft Liverpool moeite met het verdedigen van standaardsituaties. Ze hebben het gehele seizoen al problemen met hoge ballen, een aspect dat in het moderne voetbal juist cruciaal is. Liverpool incasseerde maar liefst dertien van de dertig tegendoelpunten (43%) uit vrije trappen, corners en strafschoppen. Een voordeel voor The Reds is dat PSV géén topploeg is qua standaardsituaties, daaruit werd slechts zeven keer gescoord.

Slechte cocktail voor Liverpool

Ook aanvallend weet Liverpool niet optimaal te presteren. Hoewel ze in bijna elke wedstrijd volop kansen creëren, resulteerde dat tot nu toe in ‘slechts’ 33 doelpunten in alle competities. Vergeleken met concurrenten als Manchester City en koploper Arsenal is dat niet slecht, maar de regerend landskampioen had er ook al veertig op de teller kunnen hebben. Het probleem zit in de balans: Liverpool mist veel kansen, terwijl de tegenstanders juist vrijwel alles raak prikken.

Liverpool - PSV

Ondanks dat Liverpool acht van de laatste elf wedstrijden verloor, blijven hun prestaties in de Champions League uitstekend. Met negen punten uit vier wedstrijden staan de Engelsen er goed voor en lijken ze vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Voor PSV ligt de situatie een stuk ingewikkelder; de ploeg van Peter Bosz (vijf punten na vier duels) staat voor de zware taak om op Anfield te stunten om hun kansen op de tussenronde in leven te houden.

