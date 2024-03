'Arrogante' Joey Kooij onder vuur na bij PSV - FC Twente, Michiel Kramer ergert zich kapot

PSV won zondagavond na een prachtig gevecht met 1-0 van FC Twente. De bezoekers maakten het de koploper erg lastig en dachten aan het begin van de tweede helft op voorsprong te komen via Myron Boadu. Scheidsrechter Joey Kooij besloot de goal echter af te keuren en dat kwam hem op kritiek te staan.

Boadu knikte vlak na rust een corner binnen en deed dat zo ongeveer vanaf de doellijn. Hij sprong daarbij tegen PSV-doelman Walter Benítez op en voor Kooij was het reden om de goal af te keuren voor het hinderen van de doelman. ESPN-analist Kenneth Perez vond het de fout van de keeper: "Hij komt te slap en verkeerd uit en daardoor raakt hij zelf uit balans. Dit is heel licht. Kooij staat te kijken tussen vijf man en besluit na een paar seconden: hier ga ik lekker voor fluiten."

Perez is sowieso niet te spreken over Kooij: "Het is een hele slechte scheidsrechter en daar bovenop heeft hij een slechte uitstraling. Hij irriteert alles en iedereen rondom het voetbal. Hij maakt hele gekke beslissingen en als een ingooi wat langer duurt, gaat hij stoer doen en telt hij er een minuut bij."

Daarmee was de oud-voetballer nog niet klaar met zijn klachten over de scheidsrechter: "Als je bij beide partijen constant irritatie oproept... je ziet bij iedereen dat ze denken: wat loopt hij te doen? Dat is bijna elke wedstrijd bij hem het geval. Hij had ook een moment waarop hij heel hard floot in de buurt van Ricky van Wolfswinkel. Dan loopt hij heel arrogant weg in plaats van dat hij sorry zegt."

Bosz

Zelfs PSV-coach Peter Bosz vond dat zijn ploeg erg goed was weggekomen: "Ik snap dat hij in de vijf meter staat, maar hij gaat gewoon het kopduel aan. Misschien omdat het in de vijf meter is dat ie afgekeurd wordt. Dit kan gewoon een goal zijn." Joseph Oosting, trainer van FC Twente, had hetzelfde gezien: "Ik vind het een goal, maar ik ben geen scheidsrechter."

Michiel Kramer

Ook thuis voor de televisie was het gedrag van Kooij opgevallen. Met name Michiel Kramer, spits van RKC Waalwijk, zat zich te ergeren. Met 'JK' blijft hij wat vaag, maar er is niemand die twijfelt aan waar die initialen voor staan.