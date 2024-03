Ricardo Pepi laat Philips Stadion ontploffen na winnende goal in slotseconde tegen FC Twente

PSV heeft in de slotseconden van FC Twente gewonnen. In eigen huis werd het 1-0 voor de ongeslagen nummer 1 van de Eredivisie. PSV had het zwaar tegen de Tukkers, maar pakten toch de drie punten in de laatste minuut van de blessuretijd door een doelpunt van Ricardo Pepi.

PSV moest de rug weer rechten na de uitschakeling in de Champions League door Borussia Dortmund. Er is in eigen land namelijk nog alles om voor te spelen: het kampioenschap en dat op ongeslagen wijze. De vraag was voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente of PSV daartoe in staat was en of het weer onverstoord die ongeslagen status voort kon zetten. FC Twente lijkt - kijkend naar het resterende programma- ook de laatste horde te zijn richting een ongeslagen seizoen.

Rommelig

Om te zien dat dit een wedstrijd tussen de nummer één en drie van de Eredivisie was, moest je toch echt naar de stand kijken. Op het veld was dit niet te zien. Het spel was rommelig en onnauwkeurig. De openingsfase werd er nog wel snel het goal gezocht, Luuk de Jong schoot nog op de paal na een mooie combinatie tussen Sergiño Dest en Hirving Lozano, maar dat was het dan ook wel. De bal werd meermaals zonder reden weggegeven. Vooral voorin kon PSV de bal niet goed bij de juiste kleur krijgen.

Lichtpuntjes

Twente bracht daar ook weinig tegenover, waardoor het een tamme eerste helft was. Twee lichtpuntjes waren bij PSV Dest en Jerdy Schouten. Dest stoomde continu op en was voorin gevaarlijk en belangrijk achterin. Schouten maakte moeiteloos de overstap van de verdediging naar het middenveld. Hij dirigeerde erop los en speelde vrijwel altijd de bal naar de juiste kleur, één van de weinige deze wedstrijd.

Afgekeurde goal

Na rust kwam PSV erg goed weg toen FC Twente een goal afgekeurd zag worden. Een corner van Michel Vlap kwam op het hoofd van Boadu, maar hij duwde Benítez ermee het doel in. Joey Kooij vond dat genoeg om de goal af te keuren. Even later zijn er twee kopkansen voor De Jong, waarbij vooral de laatste op weergaloze wijze werd gekeerd door Unnerstall. Daarmee kon hij zomaar eens de redding van het seizoen gemaakt hebben.

© Pro Shots

Tijdrekken

Twente irriteerde PSV door veel tijd te rekken maar kreeg wel meer kansen in de slotfase. Plots was PSV was wel érg dichtbij de overwinning. Een vrije trap van Veerman werd door De Jong binnengekopt maar dat deed dat vanuit buitenspelpositie. Verder was het duidelijk dat het echte gif er wel even uit was bij PSV, het team was een beetje op.

Benítez zorgde in blessuretijd dat PSV in de wedstrijd bleef. Mitchell van Bergen kwam één op één, maar Benítez tikte de bal weg met zijn teen.

Pepi

Ricardo Pepi was de held in Eindhoven na het laatste fluitsginaal, vlak voor tijd was het de Amerikaanse spits die de 1-0 binnenschoot en het Philips Stadion liet ontploffen. PSV wint en blijft ongeslagen bovenaan staan. De reeks kan haast niet meer in het geding komen met het aanstaande programma. Van de resterende tegenstanders komen alleen AZ (4), aanstaande tegenstander NEC (6) en Fortuna (9) uit het linkerrijtje. Daardoor ligt de weg naar het ongeslagen kampioenschap écht open voor de Eindhovenaren.