Arsenal blijft in titelrace na late ontsnapping tegen Brentford

De titelrace in de Premier League blijft onverminderd spannend. Zaterdagavond won Arsenal met 2-1 van Brentford en daardoor staan zij in ieder geval voor even aan kop in Engeland. Arsenal won op het nippertje van Brentford, door een late goal van Kai Havertz. Het was alweer de achtste overwinning op rij.

Maar die zeven overwinningen hiervoor werden stukken makkelijker gehaald. Arsenal scoorde in die wedstrijden 31 keer en kreeg er slechts drie tegen. In al die duels stond David Raya onder de lat en die ontbrak tegen Brentford. Juist zijn vervanger Aaron Ramsdale ging in de fout bij de 1-1.

Ramsdale nam te lang de tijd voor een uittrap en Yoane Wissa gooide de bal ervoor. Het resultaat: Ramsdale schoot de bal tegen Wissa en de bal verdween langzaam in het lege doel. 1-1 bij rust. Declan Rice zette The Gunners na bijna twintig minuten op voorsprong.

Late winnende treffer

De tweede helft was een schiettent. Rice was het dichtst bij de 2-1, zijn schot van afstand belandde echter op de kruising. Vier minuten voor het ingaan van de blessuretijd kon het Emirates Stadium toch juichen; Havertz kopte binnen na een voorzet van Ben White.

En ook Ramsdale kon die goal wel waarderen. Zijn fout werd zo goedgemaakt en dat vierde hij op geheel eigen wijze. Zondag kan hij met de beentjes omhoog kijken naar de topper tussen Liverpool en Manchester City.