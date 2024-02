Arsenal haalt gigantisch uit bij West Ham United

Arsenal heeft indruk gemaakt in de Premier League. 'The Gunners' wonnen niet alleen voor de derde keer op rij, maar deden dat ook met geweldige cijfers. West Ham United ging af in eigen huis: 0-6.

De ploeg van trainer Mikel Arteta behoudt zo de aansluiting met de top. Arsenal staat derde met 52 punten uit 24 wedstrijden. Net zoveel als Manchester City, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Koploper Liverpool heeft wel 24 duels gespeeld, maar ook 2 punten meer dan de club uit Londen.

In de Londense derby, want zowel West Ham als Arsenal komen uit de Engelse hoofdstad, was al snel geen sprake meer van strijd. Bij de rust stond het al 0-4 door doelpunten van William Saliba, Bukayo Saka (penalty), Gabriel en Leandro Trossard.

In de tweede helft maakte Saka er nog 0-5 van en Declan Rice zorgde er helemaal voor dat 'The Hammers' met het schaamrood op de kaken van het veld stapte. Rice speelde voorheen namelijk bij West Ham en maakte de 0-6 en tevens laatste van de wedstrijd.