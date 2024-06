Bizarre eigen goal op EK van Turkije tegen Portugal: tikkie terug gaat helemaal fout

Een bizar eigen doelpunt bij de wedstrijd tussen Turkije en Portugal op het EK voetbal. Een aanval van Portugal leek op helemaal niets uit te lopen, maar een slechte terugspeelpass zorgde toch voor de 2-0.

Het was Samet Akaydin die zijn naam op het scorebord terug vond. De verdediger van Panathinaikos wilde de bal terugpassen op keeper Altay Bayindir, maar die kwam net uit zijn doel om de bal zelf weg te werken. De goalie van Manchester United sprintte nog terug om de pass uit het doel te halen, maar dat lukte niet. Ook een sliding van Zeki Celik liep op niks uit.

Het betekende de 2-0 voor Portugal, nadat Bernardo Silva eerder in de eerste helft al voor de openingstreffer had gezorgd. Bij een zege is Portugal zeker van een plekje in de achtste finale.

