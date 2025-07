De wedstrijd tussen Engeland en Nederland barst van de onderlinge verbanden. Voor Lotte Wubben-Moy wordt het duel extra bijzonder: de Engelse international heeft namelijk ook Nederlands bloed door haar aderen stromen. Sportnieuws.nl dook in het verhaal achter haar bijzondere band met Nederland.

Wubben-Moy werd geboren in de Londense wijk Bow, als dochter van de Engelse Claire Moy en de Nederlandse Antonius Wubben. "Mijn halve familie is geboren in Roelofarendsveen. En ik kom al sinds mijn eerste of tweede zo’n vijf keer per jaar in Nederland om mijn familie te ontmoeten en om een beetje de cultuur te ervaren" vertelt Wubben-Moy lachend tegen de NOS.

'Duel met Nederland is extra speciaal'

De halve Nederlander erkent dat voor haar het duel er wel eentje is met een bijzonder randje. "Het duel met Nederland is natuurlijk wel extra speciaal", vervolgt Wubben-Moy, die ook vertelt over haar debuut voor de Engelse nationale ploeg. "Toen ik 15 jaar was, maakte ik mijn debuut voor Engeland, tegen Nederland. We wonnen met 3-1", blikt ze terug.

De band met Nederland is niet alleen familiair, maar ook op sportieve gronden. "Mijn beste vriendin is Viv (Vivianne Miedema, red.). Ik was ook heel blij voor haar honderdste doelpunt", zegt ze vol lof. Ze weet dat het een must-win wordt voor Engeland na het verlies tegen Frankrijk (2-1). "Maar we weten ook dat het na dag één niet klaar is."

'Ze juicht voor Engeland'

Het tweede duel op het EK móét voor de ploeg van Sarina Wiegman beter uitvallen. Wubben-Moy gaat met vertrouwen het duel in. "Het wordt een mooie wedstrijd. Wij weten alles over Vivianne (Miedema, red.), Daniëlle (Van de Donk, red.) en Vic (Victoria Pelova, red.). We zijn er klaar voor", laat Wubben-Moy weten. Voor wie juicht haar Nederlandse familie? "Voor mij. Mijn vader en moeder zijn erbij en mijn tante komt ook. Ze is Nederlands, maar juicht toch voor het Engelse team", lacht ze.

EK-duel tussen Nederland en Engeland

Het duel met Engeland is sowieso een zeer bijzondere ontmoeting. Bondscoach Sarina Wiegman en haar assistent Arjan Veurink, die na het EK Andries Jonker opvolgt, nemen het dan namelijk op tegen hun eigen vaderland. Bovendien maken assistent-trainers Arvid Smit en Janneke Bijl na het EK de overstap naar het Engelse nationale team. Verder zijn er ook relationele banden: zo delen Beth Mead en Miedema de liefde. De aftrap in het Letzigrund Stadion is om 18.00 uur.

