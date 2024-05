De miraculeuze ontsnappingen van Real Madrid: comebacks, arbitrale dwalingen en blunderende keeper

Real Madrid ontsnapte woensdagavond in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München door in de slotfase twee keer te scoren. De Madrilenen lijken een gewoonte van comebacks te hebben gemaakt. Is dat geluk of gewoon kwaliteit? Wij zetten de ontsnappingen van Real op een rijtje.

Real Madrid bereikte voor de zesde keer in elf jaar tijd de finale van de Champions League. De vorige vijf finales werden allemaal gewonnen en op zaterdag 1 juni is Real ook tegen Borussia Dortmund de uitgesproken favoriet om de winst te grijpen. Net als dit seizoen ontsnapte de Spaanse club in die vijf seizoenen meerdere keren aan uitschakeling.

2014: Kopbal van Sergio Ramos

Tien jaar geleden was Carlo Ancelotti ook al de trainer en onder zijn leiding haalde Real in 2014 na twaalf jaar weer eens de finale. Daarin wachtte stadgenoot Atlético Madrid, dat een week eerder nog kampioen van Spanje was geworden. Het leek op een deceptie uit te draaien na de 0-1 van Atlético dankzij een blunder van keeper Iker Casillas.

Het was echter Sergio Ramos die opstond en in de 93e minuut de winnende binnenkopte. Real won dankzij goals van Gareth Bale, Marcelo en Cristiano Ronaldo met 4-1 in de verlenging en mocht de Champions League voor de tiende keer in de lucht steken.

2016: Comeback tegen Bas Dost

Zinedine Zidane was in 2014 nog assistent van Ancelotti, maar stond twee jaar later zelf aan het roer. Real leek in de kwartfinale op weg naar de uitgang na een 2-0 uitnederlaag tegen VfL Wolfsburg.

Bas Dost baalt na de uitschakeling van Wolfsburg tegen Real Madrid. © Getty Images

In eigen huis won Real dankzij een hattrick van Ronaldo echter met 3-0. Daar kon ook de invalbeurt van Bas Dost niets meer aan veranderen. De Spaanse club versloeg daarna Manchester City en won in de finale opnieuw van stadgenoot Atlético. Deze keer niet na verlenging, maar na strafschoppen.

2017: Buitenspeldoelpunten

Waar Bayern woensdag over de rooie was door het moment met Matthijs de Ligt, waren ze dat ook in 2017. Toen was Ancelotti opvallend genoeg de trainer van Bayern toen het in de kwartfinale van Real verloor. In München was het 1-2 geworden, maar Bayern won in Madrid ook met 1-2 en dus werd het verlengen.

Real won na verlenging met 4-2 en daar waren ze in Duitsland woest over. Arturo Vidal kreeg namelijk een discutabele tweede gele kaart en vervolgens scoorde Ronaldo ook nog eens twee goals vanuit buitenspelpositie. Er was toen nog geen VAR. Real schoof daarna ook Atlético Madrid en Juventus aan de kant en prolongeerde de titel.

2018: Veelbesproken penalty en blunderende keeper

De weg naar de finale was voor Real een jaar later opnieuw niet rustig. In de kwartfinale won het met 3-0 op bezoek bij Juventus en dus leek het duel in Madrid nergens meer om te gaan. Niets was minder waar, want De Oude Dame poetste die achterstand helemaal weg en het leek op een verlenging uit te draaien.

Leek, want in de blessuretijd ging Lucas Vazquez makkelijk naar de grond nadat hij in de rug werd gelopen door Medhi Benatia. Scheidsrechter Michael Oliver wees naar de stip en Juve-keeper Gianluigi Buffon werd zo kwaad dat hij een rode kaart kreeg. Wojciech Szczesny moest als invaller de penalty keren, maar Ronaldo schoot de penalty snoeihard in de kruising waardoor Real de halve finale haalde.

Gianluigi Buffon wordt van het veld gestuurd. © Getty Images

De Madrilenen versloegen daarin Bayern München en kwamen in de finale het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum tegen. Het werd de finale van keeper Loris Karius, maar niet op de goede manier. Hij gaf twee doelpunten cadeau aan de ploeg van Zidane door een bal tegen Karim Benzema aan te gooien en vervolgens te blunderen bij een afstandsschot van Bale. De derde Champions League op rij was binnen.

2022: Koningen van de comebacks

De Champions League van 2022 was helemaal krankzinnig. De ploeg van Ancelotti leek na een 1-0 nederlaag in Parijs uitgeschakeld te gaan worden toen Kylian Mbappé Paris Saint-Germain ook in Madrid op 1-0 zette. Benzema schoot echter in een kwartier tijd ineens drie keer raak en liet PSG in verbazing achter.

De Fransman scoorde uit tegen Chelsea vervolgens ook drie keer en Real won met 3-1. In eigen huis kwam het met 3-0 achter en dreigde opnieuw uitschakeling, maar Rodrygo en Benzema schoten Real toch naar de laatste vier. Daarin maakte de ploeg van Ancelotti het helemaal bont.

ZE DOEN HET GEWOON WEER! 🤯



Een man in vorm zet je toch niet op de bank?! Invaller Rodrygo draait de wedstrijd helemaal om en opeens staat het 2-1 voor Real Madrid 🌪️



We gaan verlengen, het is opnieuw krankzinnig! 🤩#ZiggoSport #UCL #RMAMCI pic.twitter.com/Omn7Rcllpv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2022

Manchester City won thuis met 4-3 van Real en kwam in het Bernabéu vlak voor tijd op 1-0. Real creeërde niets, maar ineens maakte Rodrygo in de 90e en 91e twee doelpunten. Benzema schoot in de verlenging een penalty binnen waardoor Real toch naar de finale ging. Daarin was Liverpool het hele duel sterker, maar Vinicius wist als enige het net te vinden.

2024: de fout van de grensrechter?

Het kan dus zomaar zijn dat Real op 1 juni de beker voor de zesde keer in elf jaar omhoog tilt. Het ontsnapte al tegen Manchester City na penalty's te winnen, terwijl de ploeg van Pep Guardiola veel sterker was. In de halve finale leek het weer mis te gaan, maar twee doelpunten van supersub Joselu zorgden toch voor een nieuwe plek in de finale.

Ook bij het discutabele moment met De Ligt kwam Real dus goed weg, maar niemand zal erom malen als op Wembley Borussia Dortmund wordt verslagen. En misschien doen ze dat wel weer op een miraculeuze manier.