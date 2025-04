Pep Guardiola doet ultieme poging om gezin te lijmen, Spaanse toptrainer laat principes varen

Pep Guardiola en zijn echtgenote Cristina Serra lijken hun huwelijk nieuw leven in te blazen. Volgens Spaanse media geven de twee elkaar een tweede kans, na eerdere berichten over een mogelijke scheiding. De Manchester City-manager zou daarvoor zelfs zijn agenda aanpassen om vaker in Barcelona te zijn.

Guardiola bracht rond Pasen enkele dagen door in de Spaanse toeristenstad, waar hij verbleef in het gezamenlijke huis in de chique wijk Pedralbes. Hij bezocht zijn vrouw Cristina en hun jongste dochter Valentina. Volgens de Catalaanse krant El Nacional werden de twee ook samen gezien bij Cristina’s modewinkel in het stadscentrum. Daar zouden ze meerdere uren met elkaar hebben doorgebracht. Het vermeende startsein voor een verzoeningspoging.

Pikant detail in geruchtmakende scheidingszaak Pep Guardiola en zijn vrouw: 'Geld zal het probleem niet zijn' Pep Guardiola beleeft niet het lekkerste jaar uit zijn bestaan. De trainer is bezig aan een rotseizoen met Manchester City en op persoonlijk vlak rommelt het ook. Hij gaat namelijk scheiden met zijn vrouw Cristina Serra, met wie hij dertig jaar samen was.

De keerzijde van succes

De relatie kwam onder druk te staan door uiteenlopende levensstijlen. Cristina vestigde zich opnieuw in Barcelona om zich te focussen op haar kledingmerk, terwijl Guardiola zijn contract bij Manchester City verlengde tot 2027.

Volgens bronnen van El Nacional was juist die verlenging een breekpunt in de relatie: Cristina had liever gezien dat haar man meer tijd aan het gezin zou besteden, mogelijk als bondscoach of tijdens een sabbatical.

Pep Guardiola vertrekt in geheim naar Spanje in de hoop zijn jarenlange huwelijk te redden Begin dit jaar meldden Spaanse media dat Pep Guardiola en zijn vrouw Cristina Serra na een relatie van 30 jaar uit elkaar zouden gaan. Maar de topcoach lijkt zich niet zomaar neer te leggen bij de breuk. In het diepste geheim stapte hij op een privéjet voor een drie dagen durend bezoek aan Cristina, in een ultieme poging hun huwelijk te redden.

Stapjes richting verzoening

Ondanks de aankondiging van hun breuk in januari en het opstarten van een echtscheidingsprocedure, dragen Guardiola en Serra volgens paparazzi-insider Maria Lapiedra nog steeds hun trouwringen. BILD meldt dat het stel zelfs gebruikmaakt van één advocaat om de scheiding in goede harmonie te regelen. Een teken dat de verhoudingen nog steeds hecht zijn, vooral met het oog op hun drie kinderen: Maria, Marius en Valentina.

Volgens El Nacional en BILD overweegt Guardiola nu wekelijks naar Barcelona te reizen, om zijn gezin tussen de wedstrijden door vaker te kunnen zien. Daarmee lijkt de trainer, die eerder bekend stond om zijn volledige toewijding aan het voetbal, nu te streven naar een betere balans tussen werk en privé. Of die inzet voldoende is voor een volledige hereniging, zal de tijd leren.

Pep Guardiola bewondert 'unieke' Kevin De Bruyne: 'Het wordt lastig zonder hem' Het vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City aan het einde van dit seizoen laat een diepe indruk achter op Pep Guardiola. De Spaanse coach reageerde vrijdag op het nieuws en noemde het een 'trieste dag' voor de club. Hoewel hij het besluit van de Belgische middenvelder respecteert, sprak hij vooral met warmte en bewondering over hun jarenlange samenwerking.

Zwaar seizoen voor Guardiola en City

Voor Guardiola is het huidige seizoen er een vol uitdagingen, zowel privé als sportief. Manchester City is dit jaar ver verwijderd van de dominante vorm van voorgaande jaren. De titel is uit zicht: Liverpool is officieus al kampioen, terwijl City momenteel verwikkeld is in een felle strijd om de derde plaats met Nottingham Forest, Newcastle United en Chelsea.

Tegelijkertijd bereidt Guardiola zich voor op het afscheid van clubicoon Kevin De Bruyne, die onlangs aankondigde Manchester City na dit seizoen te verlaten. De middenvelder sluit daarmee een decennium af waarin hij uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers in de geschiedenis van de club. Geruchten linken hem aan een overstap naar Saudi-Arabië of de Amerikaanse MLS.

Kevin De Bruyne opent de aanval op Manchester City na gedwongen vertrek: 'Uiteraard was ik verrast' Kevin De Bruyne was zelf verrast door de keuze van Manchester City om hem geen nieuwe contractaanbieding te doen. In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt de Belgische middenvelder dat de beslissing om te vertrekken bij de Engelse club niet door hem werd gemaakt.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.