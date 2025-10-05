Feyenoord had een gelukje nodig tegen FC Utrecht. Het was lang niet altijd sprankelend, maar op de juiste momenten zetten de Rotterdammers nog even extra aan. Spits Ayase Ueda was van cruciaal belang voor Feyenoord, maar de keuze van Robin van Persie in de slotfase was dat net zo. Het zorgt ervoor dat Feyenoord de topploegen in Nederland nog altijd voor blijft.

Waar het bij PSV pas net weer op de rit lijkt te komen na de blessuregolf die ze in Eindhoven ervaren, blijft Feyenoord onverstoorbaar doorgaan op de eerste plaats. Terwijl de Rotterdammers (net als de andere Nederlandse ploegen) de grootste moeite hebben in Europa, blijven ze nog ongeslagen in de Eredivisie. Er dreigde een tweede gelijkspel bij te komen, maar het geluk was aan de zijde van Robin van Persie.

Voorsprong op PSV

Het had weinig gescheeld of Feyenoord zou met maar één punt voorsprong op PSV de interlandperiode in gaan. Dat zou een benauwde situatie geweest zijn voor de Rotterdammers na een wervelende competitiestart. Maar het had de competitie wel een stuk spannender gemaakt, nu PSV ook weer de zaak op de rit heeft.

Eén ding is in ieder geval wel gerealiseerd dit weekend. Er is voorlopig afstand gedaan van Ajax, dat na het gelijke spel tegen Sparta zes punten achter staat op Feyenoord. Van Persie vindt het nog te vroeg om over de krachtsverhoudingen te spreken in de Eredivisie, maar zag in de eerste helft tegen FC Utrecht wel een kampioensploeg. “Maar ik besef wel dat het een heel lang seizoen is”, gaf hij andermaal aan.

Cruciale keuze

Van Persie maakte een cruciale keuze tegen Utrecht, door aanvallend te wisselen na de late gelijkmaker van Utrecht. Alles op alles. Dat was een uitstekende zet van de trainer, die lef uitstraalt. Daar valt hij voor te prijzen. Het is lef dat bij een kampioen hoort. Lef dat vorig jaar bij bijvoorbeeld Ajax ontbrak in de cruciale fase van het seizoen. “Wij zijn Feyenoord en wij gaan voor de drie punten”, zei Van Persie na afloop van de geslaagde tactiek in De Kuip tegen de Domstedelingen (3-2).

Het spel van Ayase Ueda viel andermaal op bij Feyenoord. De Japanner is ontketend, is volgens Van Persie fitter dan ooit en heeft al acht doelpunten gescoord in de Eredivisie. Dat nota bene hij de winnende maakte was tekenend. Hij speelt een cruciale rol in het goede spel van Feyenoord, dat zelfs nog een aantal spelers mist. Bij een volledig fitte selectie krijgt Van Persie nog meer keuzes en kan hij zijn ambities voor het kampioenschap met volle borst blijven uitspreken.

