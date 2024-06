Nederlands elftal traint voor duizenden Oranjefans in Zeist: 'Dan spring ik in de gracht'

Zaterdagmiddag stond de open training van Oranje op het programma. Zo'n tweeduizend Oranjefans waren aanwezig om hun helden te zien. Frenkie de Jong was aangesloten en deed alleen de warming-up mee, daarna ging hij weer naar binnen. Alle spelers droegen in het begin het shirt van hun oude amateurclub, wat altijd mooie beelden oplevert. De voorbereiding op het EK is nu écht begonnen.

De selectie die vorige week al begon aan de voorbereiding ontving zaterdagavond wat nieuwe gezichten. Daley Blind, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Denzel Dumfries, Nathan Aké, Micky van de Ven, Stefan de Vrij en Jeremie Frimpong waren voor het eerst te aanschouwen op een training van Oranje. Daarmee is de selectie bijna compleet. Het is nog wachten op Donyell Malen, Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders.

Ondanks het mindere weer waren er toch veel mensen op de training afgekomen, om hun helden uit te zwaaien voordat ze naar Duitsland afreizen. De Jong en Virgil Van Dijk waren veruit het populairst langs de lijn. Maar toch werd ook Weghorst met enige regelmaat genoemd. De Jong ging wel weer vroeg naar binnen, hij was pas net aangekomen in Nederland dus liet alleen even zijn gezicht zien bij de warming-up. Hij is ook nog altijd herstellende van zijn blessure.

Panna in de rondo

Wie geduldig bleef wachten werd uiteindelijk getrakteerd op een partijtje 11 tegen 11. Daarvoor werd er nog een rondo gespeeld en een positiespel. Het rondootje was gevaarlijk voor de spelers, want iedere panna werd met enorm gejuich ontvangen door het publiek. Een panna in de rondo is nooit lekker, maar voor tweeduizend fans al helemaal niet. Alle spelers waren in goede doen en leken fit. Dat is goed nieuws voor de komende oefenwedstrijden.

Het partijtje was een mooi toetje voor de fans, op klein veld speelden de heren 11 tegen 11 met Xavi Simons als kameleon. Doelpunten waren er weinig maar wel weer tweemaal de lat geraakt door Joey Veerman en Memphis. Er waren veel mensen gefocust op Memphis, omdat hij nog niet 100% fit is. Niets was minder waar op de training. Hij wilde elke bal hebben en ging ieder duel aan. Zoals we van hem gewend zijn was hij ook weer aan het kappen en draaien, er lijkt weinig mis met hem.

Vuist van Verbruggen

Dat het er fanatiek aan toe ging was te merken aan een duel tussen Memphis en keeper Bart Verbruggen. Een bal kwam hoog op Memphis, die wilde koppen maar Verbruggen wilde de bal wegboksen. Hij kleunde tegen Depay aan die daar even zichtbaar geïrriteerd door was. Hij kreeg een vuist van Verbruggen en viel op de grond, al gauw was het bedaard en hij stond weer op, maar er wordt dus lekker fel getraind op Zeist.

Oefeninterlands Oranje

De Oranjeheren maken zich op voor oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland om daarna naar het EK te gaan. 6 juni spelen de heren in De Kuip tegen Canada en op 10 juni wordt er in hetzelfde stadion gespeeld tegen IJsland. Bondscoach Ronald Koeman is van plan te gaan spelen met de basiself die in principe ook op het EK gaan spelen, zodat zij alvast op elkaar ingespeeld zijn.

Dat is maar goed ook want de verwachtingen zijn hoog: veel fans verwachten dat Nederland de halve finale van het EK wel moet halen, sommige denken zelfs aan de finale... "Dan spring ik in de gracht", beloofde één fan aan deze website.