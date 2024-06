Aanwezige kleindochter Dwight Lodeweges apetrots bij open training Oranje: 'Dwight is mijn opa'

Bij de open training van Oranje waren zo'n tweeduizend fans aan het kijken naar hun helden op het veld. De selectie is vrijwel helemaal compleet, dus waren er veel bekende gezichten gezien. Eén familie had een wel heel bijzondere naam voor wie ze kwamen: Dwight Lodeweges. Kinderen en kleinkinderen van de assistent-trainer komen altijd trouw kijken.

De selectie van het Nederlands elftal kwam zaterdagmiddag weer bij elkaar nadat er al een voorbereiding van drie dagen was geweest. De training was open voor publiek en tussen dat publiek was een bijzonder stel te vinden. Twee dochters van Dwight Lodeweges waren aanwezig met hun kinderen. Sportnieuws.nl kwam hen toevallig tegen en kleindochter Zoë wilde graag eventjes wat kwijt.

'Dat is mijn opa'

Alsof het dagelijkse kost was, nam Zoë de microfoon over en ging even vertellen hoe het zat. "Dwight dat is mijn opa", zei ze trots. Ze hoopte opa ook nog een knuffel te kunnen geven. Andere kleinkinderen van Lodeweges waren ook aanwezig, maar dan op het veld. Zij waren één van de gelukkigen die met een speler het veld op mocht lopen. "Die vinden dat geweldig natuurlijk", vertelde een dochter van Lodeweges.

Reizen naar Duitsland

Dat papa en opa Lodeweges weer met Oranje op pad mag, brengt ook de nodige reisjes voor de familie met zich mee. Dit is met grote precisie verdeeld en besloten. "Wij(de dochters) gaan de eerste wedstrijd naar Duitsland toe, de mannen mogen de derde wedstrijd gaan", leggen ze uit. "maar natuurlijk hopen we dat ze naar de knock-outronde gaan. Dan mogen we weer naar Duitsland."

Het geloof dat dat gaat lukken is er wel, al zijn ze van de finale nog niet zo zeker. "We hopen vooral dat het gewoon erg leuk wordt. het is extra leuk nu om te volgen omdat Dwight natuurlijk mee gaat, anders is het veel minder een ding bij ons in de familie." Als Nederland ver komt, is kleinkind Zoë in ieder geval blij. "Dan ga ik heel, heel hard juichen", beloofde ze.