Onduidelijkheid rond Frenkie de Jong bij Oranje blijft: 'Ik kan nog niet meetrainen'

Frenkie de Jong meldde zich met een enkelblessure bij het Nederlands elftal en het blijft nog altijd onduidelijk wanneer de middenvelder van FC Barcelona minuten kan gaan maken.

"Het gaat redelijk goed", zei Frenkie de Jong zondag in gesprek met ESPN. "Niet goed, want ik kan natuurlijk nog geen wedstrijden spelen en niet meetrainen. Het gaat wel volgens schema, maar daar staat geen datum op."

"Ik heb geen datum in mijn hoofd", aldus De Jong. "Maar ik wil er het liefst morgen er weer bij zijn. Maar dat hangt echt van mijn enkel af. Natuurlijk staat 16 juni omcirkeld, maar het is niet zo dat ik nu al kan zeggen wanneer ik er weer bij ben. Ik heb natuurlijk wel een reëel kans om een rol te spelen in het toernooi of te starten aan het toernooi, anders zou ik me niet gemeld hebben."

Programma Nederlands elftal

Het Oranje van bondscoach Ronald Koeman speelt donderdag een oefeninterland tegen Canada en die maandag erna tegen IJsland. Op zondag 16 juni begint het EK voor Nederland met het duel tegen Polen. Vijf dagen later is Frankrijk aan de beurt en de 25ste wacht Oostenrijk als laatste tegenstander in de groepsfase.