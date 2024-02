Daniele De Rossi wisselt Dean Huijsen in de rust na juichgebaar: 'Zal hij de volgende keer niet doen'

AS Roma heeft zondag een heel stuk makkelijker gewonnen dan Feyenoord. De Romeinen keerden met een 3-0 zege op zak huiswaarts na een bezoek aan Frosinone, dat onder de rook van Rome ligt. Nederlander Dean Huijsen was met een goal belangrijk, maar werd wel al in de rust gewisseld.

Afgelopen donderdag speelde Roma met 1-1 gelijk tegen Feyenoord in de tussenronde van de Europa League. Aankomende week is in Stadio Olimpico de return. Daniele De Rossi gaf veel spelers rust, onder wie Paulo Dybala en Rick Karsdorp. Alle wijzigingen gaven Huijsen de kans en die greep hij met beide handen aan. De Nederlandse centrumverdediger scoorde voor rust na een fraaie solo. Dat was meteen ook het enige wat Huijsen kon laten zien, in de rust werd hij gewisseld.

De jonge Nederlander kreeg geel omdat hij met zijn vinger vond de mond juichte naar het publiek van Frosinone. "Hij zal hiervan leren, hij is nog erg jong. Ik wil hem hier niet de les gaan lezen. De volgende keer zal hij dit niet meer doen; spelers leren en groeien door ervaring. Hij weet dat hij door deze manier van juichen niet aan de tweede helft kon beginnen, omdat hij dus een gele kaart had gekregen", zei De Rossi na afloop.

Een kwartier voor tijd liep Roma uit door goals van Sardar Azmoun en Leandro Paredes (penalty). Dus won de ploeg opnieuw van een laagvlieger in de Serie A. Feyenoord had het zondag stukken lastiger; trainer Arne Slot zag zijn team met 1-0 winnen van een tiental RKC'ers.