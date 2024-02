Feyenoord krijgt tien RKC'ers pas in absolute slotfase klein door rake kopbal Mats Wieffer

Feyenoord heeft zondagavond met heel veel pijn en moeite gewonnen van tien RKC'ers. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 1-0 dankzij een late kopbal van Mats Wieffer. RKC moest met een man minder na twijfelachtig hands van keeper Etienne Vaessen. De drie punten zijn voor Feyenoord, dat uitloopt op FC Twente in de race om een rechtstreeks Champions League-ticket.

Spits Santiago Giménez keerde terug in de basiself en scoorde bijna heel snel. De Mexicaan kreeg de bal van Luka Ivanusec en verschalkte Vaessen, alleen met een kamikazepoging hield Dario Van den Buijs de 0-0 op het scorebord. De bezoekers probeerden vooral via de counter dreigend te worden en werden dat ook mondjesmaat.

Hands (?) en rood Vaessen

Toch was het enigszins een wonder dat het bij rust 0-0 stond. Dat lag met name aan doelman Vaessen, die de ene na de andere redding verrichtte. Misschien dat hij daardoor iets te veel zelfvertrouwen had toen Calvin Stengs diep werd gestuurd.

De Feyenoorder was eerder bij de bal, schoot en Vaessen stond buiten zijn gebied toen hij de bal tegen zijn lichaam kreeg. Hands oordeelde scheidsrechter Martin van den Kerkhof, ook al leek het licht. VAR Rob Dieperink ging mee in het besluit en dus moest RKC met tien man verder, net als eerder dit seizoen in Waalwijk.

Wieffer de held

In de tweede helft zakte RKC massaal in en lang leek het zicht te houden op een puntje. Ivanusec raakte de lat, een poging van David Hancko werd uit de kruising getikt door reservedoelman Jeroen Houwen en spits Ayase Ueda had pech. De Japanner miste van dichtbij en scoorde nadat Quinten Timber de bal voorgaf, alleen spijtig voor hem was de bal al over de achterlijn geweest.

Dus leek het af te stevenen op 0-0, maar toen was daar Wieffer. Slot zegt vaak dat wedstrijden worden beslist op dode spelmomenten en dit was zo'n wedstrijd. Wieffer kopte de 1-0 binnen uit een corner van invaller Leo Sauer. Drie punten voor Feyenoord, dat uitliep op FC Twente. Toch had Slot met het oog op de return in de Europa League waarschijnlijk liever gezien dat het wat simpeler ging.