Deze Brabander zit nu met tattoo van Oranje als EK-winnaar: 'Ik heb meer domme tatoeages'

Een fan van Oranje liet voordat het EK voetbal begon een tatoeage zetten met een vlag van Nederland en als tekst 'Euro 2024 winner'. Inmiddels weten we dat Engeland in de halve finale al in de weg stond van Nederland. Het blijft voor Oranje vooralsnog bij die ene EK-titel in 1988.

Een tattooshop in Geleen zette een winactie op, waarbij je een gratis tattoo kon winnen. Bart Blom (23) besloot om voor de grap mee te doen, vertelt hij tegen Omroep Brabant. "Ik dacht dat ik toch niet zou winnen."

Dat deed hij toch en dus kreeg hij gratis een flinke tattoo én maakte hij kans op tienduizend euro. Als Oranje kampioen zou worden, zou hij dat bedrag krijgen, als onderdeel van de deal. "Wanneer krijg je nou zo'n kans? Met het level schijt dat ik al had, dacht ik: gewoon doen", zei hij.

'De gevolgen accepteren': Bart (23) durft het aan met tattoo van Oranje als EK-winnaar (in ruil voor flink geldbedrag) De 23-jarige Bart Blom uit het Brabantse Oudenbosch hoopt nog net wat meer dan de gemiddelde Nederlander dat het Nederlands elftal het EK wint. Hij liet namelijk een grote tattoo zetten van Nederland als Europees kampioen 2024. Bovendien wacht er nog een flinke meevaller bij EK-winst van Oranje: Bart krijgt dan een groot geldbedrag.

K.twedstrijd

De tattoo maakte hem niet nerveus. "Ik kijk op mijn dooie gemakje naar de wedstrijden", verklaarde hij. Maar hoe denkt hij erover nu de missie van Oranje ten einde is, zonder succes?

Zijn reactie geeft weer dat hij een echte Oranje-fan is: "Oh, die tattoo boeit me niet. Ik heb wel meer domme tattoo’s. Die tienduizend euro kan me ook gestolen worden. We hadden verdomme moeten winnen. Dat is waar ik van baal. Van die kutwedstrijd." Dat zegt hij tegen Omroep Brabant.

Kameel

Vervolgens benadrukt hij dat de tattoo hem weinig kan schelen. "Zo’n tattoo is voor mij niet pijnlijk. Het doet niet veel met me. Ik accepteer het en ik laat hem lekker staan. Ik heb trouwens meer domme tatoeages. Ik heb een kameel op mijn teen bijvoorbeeld. Voor mij was de drempel om dit te doen echt heel, heel laag."

Kijk je nog eens naar de tattoo, dan blijkt het niet helemaal de Nederlandse vlag te zijn. De blauwe baan is te licht, zodat het meer lijkt op de vlag van Luxemburg.