'De gevolgen accepteren': Bart (23) durft het aan met tattoo van Oranje als EK-winnaar (in ruil voor flink geldbedrag)

De 23-jarige Bart Blom uit het Brabantse Oudenbosch hoopt nog net wat meer dan de gemiddelde Nederlander dat het Nederlands elftal het EK wint. Hij liet namelijk een grote tattoo zetten van Nederland als Europees kampioen 2024. Bovendien wacht er nog een flinke meevaller bij EK-winst van Oranje: Bart krijgt dan een groot geldbedrag.

Een tattooshop in Geleen zette een winactie op, waarbij je een gratis tattoo kon winnen. Bart besloot om voor de grap mee te doen, vertelt hij tegen Omroep Brabant. "Ik dacht dat ik toch niet zou winnen." Dat deed hij toch en dus kreeg hij gratis een flinke tattoo én maakt hij kans op tienduizend euro. Op zijn onderarm prijkt nu een Nederlandse vlag met daarin de troffee van het EK. Daaronder staat UEFA en erg groot EURO 2024 WINNER. "Wanneer krijg je nou zo'n kans? Met het level schijt dat ik al had, dacht ik: gewoon doen."

Dooie gemakje

Dat er nu extra veel op het spel staat tijdens wedstrijden van Oranje, betekent niet dat Bart nu negentig minuten op het puntje van zijn stoel zit. "Ik kijk op mijn dooie gemakje naar de wedstrijden." Zelfs wanneer Nederland op achterstand komt en lang moet wachten op de winnende treffer, zoals zondag tegen Polen. "Zolang je blijft manifesteren dat ze winnen, komt het best wel goed. Dat heb ik zondag gezien."

Tienduizend euro

En wat als dat manifesteren toch tegenvalt? "Dan heb ik een goed verhaal om te vertellen." Bart is niet van plan zijn tattoo weg te laseren als zijn voorspelling niet uitkomt. "Als je een gok neemt, moet je de gevolgen accepteren." Als Oranje wel voor de tweede keer in de geschiedenis Europees kampioen wordt, staat er een mooie vakantie in het verschiet. Met de tienduizend euro netto die Bart dan krijgt van de tattooshop, kan hij een aardig tripje maken.

Auto van Max Verstappen

Bart krijgt ook veel reacties op zijn nieuwe plaat. "De een vindt het vet. De ander vraagt zich af waarom ik dit doe. Het is mijn lichaam, dus ik bepaal wat erop komt. Anderen hoeven er toch niet mee rond te lopen?" Het is dan ook niet de eerste opvallende tattoo van de Brabander. Het spel van boter, kaas en eieren, The Joker en de auto van Max Verstappen hebben ook een plek op het lichaam van Bart.

EK voetbal

