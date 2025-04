Deze coach in de Eredivisie maakt zichzelf compleet belachelijk met opmerkelijk interview

Het Eredivisieweekend zat bomvol opvallende zaken. Mohamed Ihattaren kampt met een enorme vormdip, maar beschouwt zichzelf tóch als één van de beste spelers van de Nederlandse competitie. Bij Feyenoord heerst ongeloof over de afgekeurde goal, terwijl Heracles-trainer Erwin van de Looi opviel met een opmerkelijke sneer. Sportnieuws.nl zet de bijzonderheden van speelronde 28 op een rij.

Ihattaren heeft dit seizoen al veel indruk gemaakt sinds zijn rentree bij RKC Waalwijk, maar de laatste maanden lijkt hij zijn magie volledig kwijt te zijn. De vraagtekens of de 23-jarige ooit zijn toegeschreven potentieel zal waarmaken, worden steeds groter. Bij de hekkensluiter van de Eredivisie heeft Ihattaren inmiddels al zes wedstrijden op rij geen doelpunt of assist laten noteren.

Zelfvertrouwen bij Ihattaren

Ondanks zijn vormdip ontbreekt het de middenvelder niet aan zelfvertrouwen. "De afgelopen periode was niet altijd makkelijk vanwege de ramadan, vermoeidheid, een ander programma en weinig slaap. Afgelopen week heb ik weer normaal kunnen eten en goed kunnen uitrusten. Ik weet welk niveau ik ooit heb gehaald en welk niveau ik kan halen. Ik ben een van de beste spelers in de Eredivisie, dat mag ook weleens gezegd worden", zei Ihattaren tegen het Brabants Dagblad.

Het zelfvertrouwen is niet geheel onverwachts, maar toch komt zijn goede spel er dit seizoen slechts mondjesmaat uit. Zijn bijdrage blijft beperkt tot slechts drie goals en twee assists. Ondanks dat zijn talent, vooral aan de bal, duidelijk zichtbaar is, heeft hij zijn ploeg lang niet altijd geholpen in de strijd tegen degradatie. Te vaak is hij een blok aan het been in plaats van dé ster van RKC.

Ongeloof bij Feyenoord

Julian Carranza leek tijdens AZ - Feyenoord de wedstrijd in het slot te gooien, maar tot grote frustratie in de voetbalwereld keurde scheidsrechter Jeroen Manschot het doelpunt af. Na een licht duwtje van de Argentijn greep de VAR in, waarna de arbiter besloot de treffer te annuleren. Bas Nijhuis veroordeelde de actie bij Goedemorgen Eredivisie. "Dit is gewoon voetbal. Dit soort duels gebeurt héél veel in een wedstrijd. Ik vind dat je hier als VAR weg moet blijven."

Het ongeloof was groot in het kamp van Feyenoord. "Dat was een geldig doelpunt. Ik denk dat wel heel duidelijk was dat hier niets aan de hand was. Toen hij (Manschot, red.) ging kijken, dacht ik: wat gaat hij doen? Ik had nog steeds goede hoop, want ik had op ons eigen schermpje langs de kant het moment gezien. Ik was verrast dat hij de goal afkeurde", vertelde Robin van Persie.

Mario van der Ende staat achter de beslissing van de arbitrage. "Duidelijk duwen in de rug, dus het afkeuren van het doelpunt is de juiste keuze", stelt de oud-topscheids tegen Sportnieuws.nl. De kritiek op het ingrijpen van de VAR vindt hij onbegrijpelijk. "Volgens de spelregels komt de VAR onder andere op de lijn bij een gemist voorval rondom een doelpunt, dat was hier het geval."

Robin van Persie heeft geluk aan de kont hangen bij Feyenoord: opvallend 'negatieve' statistieken Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft het qua resultaten goed voor elkaar, maar het spel laat nog héél erg te wensen over. De Rotterdammers behaalden zaterdagmiddag tegen AZ hun vierde overwinning op rij, maar opnieuw was het spel verre van overtuigend.

Zéér opmerkelijk interview

Heracles-trainer Erwin van de Looi zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Hij uitte op compleet belachelijke wijze kritiek op de Almelose clubleiding, die volgens hem te veel aandacht schenkt aan randzaken. "De presentatie van de nieuwe trainer komt tussen twee van onze trainingen door en dan ook nog de interland van de Oranje Leeuwinnen in ons stadion, waardoor je de helft van het stadion kwijt bent. Dat zijn van die dingen waar ik van denk: doen we er wel alles aan om te winnen van RKC?"

Het interview van de vertrekkende hoofdtrainer is verbazingwekkend, zeker gezien zijn recente verleden als trainer van Jong Oranje. Stel dat een Eredivisie-trainer zich destijds na puntenverlies zo had uitgelaten over een duel van de Nederlandse beloften. Hoe zou Van de Looi dan reageren? Dat kun je je wel bedenken: dan zou meneer de bondscoach zulke uitspraken scherp hebben veroordeeld. En terecht, want zulke verwijten maken je als trainer héél erg klein.

