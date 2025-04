Robin van Persie heeft geluk aan de kont hangen bij Feyenoord: opvallend 'negatieve' statistieken

Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft het qua resultaten goed voor elkaar, maar het spel laat nog héél erg te wensen over. De Rotterdammers behaalden zaterdagmiddag tegen AZ hun vierde overwinning op rij, maar opnieuw was het spel verre van overtuigend.

Het móét knagen bij Van Persie dat Feyenoord wéér minder balbezit heeft dan de tegenstander. Voor het vierde duel op rij was het balbezit lager dan gewend. Het is een doorn in het oog zijn voor de jonge trainer, die keer op keer zijn aanvallende speelstijl benadrukt. "Uiteindelijk gaat het om tot kansen komen. Ik zeg vooraf ook niet dat ik per se 65 procent balbezit wil hebben. Als we meer creëren met veertig procent, dan vind ik dat belangrijker", legt Van Persie uit.

Matig Feyenoord schudt AZ definitief van zich af in strijd om plek 3, jacht op PSV geopend Feyenoord heeft definitief afstand genomen van AZ in de strijd om plek drie. Voor de Alkmaarders was dit dé laatste kans om de race met Feyenoord nieuw leven in te blazen, maar in eigen huis kwam het niet verder dan een 0-1 nederlaag. Voor de ploeg van Robin van Persie was het alweer de vierde zege op rij, waardoor de blik op plek twee kan.

'Geluk' bij overwinningen

Feyenoord speelt stukken beter dan onder voorganger Brian Priske, maar toch kan Van Persie niet ontkennen dat hij ook profiteert van een flinke portie geluk. In de afgelopen zeven dagen behaalden de Rotterdammers driemaal de volle buit, maar ze waren verreweg de betere partij. Tegen Go Ahead Eagles en AZ was puntenverlies zelfs niet geheel onverwachts geweest, terwijl de zege op FC Groningen enigszins geflatteerd was.

Géén schoten op doel

Tegen FC Twente (6-2), Go Ahead Eagles (3-2) en FC Groningen (4-1) liet Feyenoord zien dat het zowel kansen kan creëren als deze dodelijk effectief benutten. Maar tegen AZ viel dit volledig weg. De nummer drie van de Eredivisie kwam niet één keer tot een schot op doel en wist alleen te scoren dankzij een eigen doelpunt van AZ-speler Zico Buurmeester.

Van Persie weigert mee te gaan in de kritieken over de weinige kansen. "We hebben wel geschoten, alleen die werden afgekeurd. De goal van Julian Carranza was gewoon een geldig doelpunt, maar volgens de regels hebben we inderdaad niet op doel geschoten. Ik dacht: wat gaat die (de scheids, red.) doen? Ik was heel verrast", vertelt de trainer zichtbaar geïrriteerd. Even later komt Van Persie wel terug op het aantal gecreëerde kansen. "Dat hadden er meer moeten zijn."

'Emotionele' Robin van Persie straalt bij Feyenoord: gebalde vuisten, vaderlijk voetbaladvies en een bulderende John de Wolf Robin van Persie heeft het aardig op de rit bij Feyenoord. De 41-jarige trainer staat bekend om zijn eigenzinnige kijk op voetbal, maar hoe presenteert hij zich tijdens een wedstrijd? Sportnieuws.nl volgde de ex-topspits op de voet tijdens het duel met Go Ahead Eagles en vroeg hem naar zijn betrokkenheid. "Dan hoor je die prachtige stem van John de Wolf over het veld bulderen", zegt Van Persie.

Allesbehalve een 5-4-wedstrijd

De trainer van de Rotterdammers liet vrijdagmiddag op het persmoment nog doorschemeren liever met 5-4 te winnen, dan met 1-0. in het AFAS Stadion kwam daar helemaal niets van terecht. "Wij hebben echter alleen invloed op onze manier van spelen en dat heeft ook te maken met de tegenpartij. AZ speelde meer de lange bal en dat is ieders goed recht, maar dan vind ik het vooral mooi dat wij hier mee hebben gedeald."