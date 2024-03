Vincent Janssen geïrriteerd door scherpe kritiek op Xavi Simons: 'Daarom wil ik niet meer in Nederland spelen'

Vincent Janssen is van mening dat Xavi Simons te veel kritiek krijgt te verduren na zijn mindere optreden voor Oranje tegen Schotland. De oud-spits van het Nederlands elftal ergert zich aan de wijze waarop in Nederland spelers door de media worden behandeld. Het is een van de redenen waarom hij niet meer in Nederland wil voetballen.

De 30-jarige Janssen maakt in een interview met de Belgische krant HLN zijn ergernis kenbaar. "In Nederland kun je geen normale voetbalnabespreking meer hebben. Het is 'comedy capers' geworden, toch? Die gasten op tv spreken op een grove manier over spelers, enkel om kijkers te winnen."

Kritiek op Xavi Simons

De Nederlandse spits, die zelf 22 interlands achter zijn naam heeft staan, vindt het respectloos hoe snoeihard Simons is aangepakt na zijn vorige optreden. "Ik heb met Xavi Simons een WK gespeeld, dat is gewoon een goeie jongen en een goeie voetballer. In Duitsland bij Leipzig speelt hij de pannen van het dak, bij Real Madrid was hij héél erg goed. Dan heeft hij één slechte wedstrijd met Nederland en meteen wordt hij helemaal afgezeken."

Janssen blij om te spelen in België

Op het WK van 2022 in Qatar kwam Janssen voor het laatst in actie voor Nederland. Hij stond in de basis tijdens de openingswedstrijd tegen Senegal. Na de wedstrijd ervaarde de spits zelf de felle kritiek vanuit Nederland waar hij het lastig mee heeft gehad. "Het ergert me dat je in Nederland niet op een beschaafde manier een wedstrijd of een speler kunt analyseren. Ik meen dat echt. Waarom is dat nodig? België is wat dat betreft veel respectvoller.”

Via Almere City en AZ dwong Janssen een droomtransfer af naar Tottenham Hotspur. Daar ging het niet zoals de Nederlander van te voren had verwacht, na een verhuurperiode bij Fenerbahce vertrok hij naar Mexico om voor Monterrey te spelen.

Vincent Janssen heeft het naar zijn zin bij Antwerp FC © Pro Shots

De laatste jaren werd hij regelmatig gelinkt aan Nederlandse clubs, maar achteraf is hij blij dat hij voor Antwerp FC is gaan voetballen in België. "De manier waarop in Nederland spelers door de media respectloos worden behandeld, is een van de redenen waarom ik niet meer wil terug keren naar Nederland om er te voetballen", concludeert Janssen.