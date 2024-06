Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Polen: onervaren middenveld gaat Nederland helpen

Nederland speelt zondagmiddag om 15.00 uur tegen Polen de eerste wedstrijd op het EK. Bondscoach Ronald Koeman wilde de dag van te voren weinig weggeven, maar gaf eerder al tussen de regels wat hints. De vermoedelijke opstelling zal weinig afwijken van de laatste oefeninterland tegen IJsland. Daarmee start Koeman met een redelijk onervaren middenveld.

In de voorbereiding liet Koeman iedereen spelen, zo waren er twee verschillende opstellingen bij de laatste oefeninterlands. De bondscoach gaf toen al aan dat de formatie in de laatste interland het meest op de uiteindelijke basisopstelling zou lijken. Er gebeurde in de tussentijd veel: Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong haakten af, Ian Maatsen kwam erbij, Brian Brobbey raakte licht geblesseerd en daardoor werd ook Joshua Zirkzee opgeroepen.

Memphis Depay

Er zijn een aantal namen die met zekerheid op papier staan: zo hoefde Memphis Depay zich nooit zorgen te maken over een basisplek. Zelfs als Brobbey fit zou zijn geweest, was hij gewoon de eerste spits. Wout Weghorst zal nu de tweede zijn, aangezien Zirkzee nog niet fit genoeg is.

Spanning achterin

Om de posities achterin is nog het meest te doen. Naast Nathan Aké en Virgil van Dijk zouden er nog wel eens wat wisselingen kunnen zijn. Zo kan zowel Matthijs de Ligt als Stefan de Vrij acteren naast Van Dijk. Maar ook op rechtsback is er nog wat onduidelijkheid. Denzel Dumfries stond daar vaak, maar Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida zijn goede concurrenten.

Maar Frimpong is tot nu toe als rechtshalf/rechtsbuiten gebruikt door Koeman, met Geertruida achter zich. Koeman ziet ook een combi tussen Frimpong en Dumfries werken, maar de verwachting is dat hij liever andere koppels gebruikt. Zoals Dumfries met Xavi Simons als rechtsbuiten bijvoorbeeld, zoals hij ook al deed tegen IJsland.

Middenveld

Het middenveld is het meest geraakt door de blessures. Pardoes raakte Nederland De Jong én Koopmeiners kwijt in een korte tijd. Er zijn nog maar vijf middenvelders over, waarvan Georginio Wijnaldum de enige echt ervaren speler is op dit niveau. Koeman gaf op de persconferentie van zaterdag aan dat de onervarenheid niet uitmaakt. "Als ik hen opstel, dan denk ik dat ze er klaar voor zijn", zijn de bemoedigende woorden voor vooral Joey Veerman, Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders. Het beoogde middenveld van Oranje.

Vermoedelijke opstelling Nederland

Verbruggen; Aké, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Veerman, Schouten, Reijnders; Gakpo, Memphis, Xavi Simons