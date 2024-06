Ronald Koeman verwacht tijdens EK 'open gevecht' met Nederland: 'Dan stel ik ze op'

Voor Ronald Koeman kan het EK voetbal niet snel genoeg beginnen en wil met Nederland snel om het 'echie' spelen." Bij de eerste tegenstander Polen zijn er net als bij Oranje, personele problemen. De bondscoach ligt daar niet wakker van.

De voorbereiding van Nederland is al even bezig en Koeman is dan ook klaar voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland. "Ik was blij dat het toernooi vrijdag al begonnen was, want je hebt altijd een moment dat het wel om het echie mag gaan. Gelukkig is dat zondag zo ver."

De verwachtingen zijn hoog in Europa, het speelveld van kanshebbers is groot vindt ook bondscoach Koeman. "We hebben sterke ploegen dit jaar, wij zijn er één van. Maar er is niet één favoriet. Frankrijk misschien iets meer dan de rest, zij hebben erg veel ervaring en hebben al veel eindtoernooien gewonnen. Het wordt een open gevecht, met ons daarbij."

Jong middenveld Nederland

Het middenveld van Oranje is in potentie een heel jong middenveld met Jerdy Schouten, Joey Veerman en Tijjani Reijnders. Bij elkaar zijn dat niet bijzonder veel interlands. Koeman vindt dat niet belangrijk. "Als ik denk dat zij er klaar voor zijn, dan stel ik ze op. Ervaring komt met het spelen van wedstrijden, dat kunnen ze dan doen."

Nog een jonge speler in het team is Xavi. Hij kende een goed seizoen, alleen bij Oranje niet altijd. Koeman legt uit hoe dat komt. "Hij is één van de grootste talenten die we hebben. Hij maakt een ontwikkeling door en bij jonge spelers gaat dat met ups en downs, zeker bij het nationale team. maar we hebben alle vertrouwen dat hij een goed toernooi gaat spelen. Hij is een speler met creativiteit en veel snelheid. Hij weet wanneer hij een actie kan maken en wanneer niet."

Lewandowski afwezig bij Polen

De Poolse collega van Koeman gaf aan dat Robert Lewandowski op de bank zit, maar nog niet fit is. Voor Koeman maakt de afwezigheid van de spits niet uit. "We kennen zijn kwaliteiten, het is natuurlijk een goede speler. Maar normaal spelen ze met twee spitsen. We kennen alle spitsen met wie ze kunnen spelen, dat maakt niet uit. Daar zetten we iemand tegenover die het hen moeilijk kan maken."

Herinnering naar Hamburg

Voor Koeman is het een terugkeer naar het stadion waar hij goede herinneringen aan heeft van het EK in 1988. Maar zelf geeft hij aan dat hij eerder aan een andere wedstrijd denkt. "Natuurlijk weet je dat het Hamburg is, maar ik heb nog een beeld van een sintelbaan. Dat heeft het nu niet. Het doet me nog meer denken aan de 4-2 tegen Duitsland toen. In 1988 had het nog de sintelbaan, dat waren niet de mooiste stadions om in te spelen volgens mij."

