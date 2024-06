Poolse bondscoach hakt knoop over Robert Lewandowski tegen Nederland door: 'Zijn rol is altijd belangrijk'

Polen heeft nogal wat personele problemen in aanloop naar het openingsduel met Nederland. Twee spitsen zitten in de lappenmand, één van hen is aanvoerder Robert Lewandowski. De Poolse bondscoach gaf zaterdagavond de definitieve update over het meedoen van zijn spits tegen Nederland.

Robert Lewandowski en Karol Swiderski , het zijn de twee spitsen die geblesseerd zijn bij Polen . De bondscoach van Polen, Michal Probierz, zei dat ze tegen Nederland niet spelen. Lewandowski neemt wel plaats op de bank. Over de twee geblesseerde aanvallers ontstond afgelopen week nog een relletje met Ronald Koeman in de hoofdrol. Hij trok de ernst van de blessures in twijfel nadat zijn collega-bondscoach had gezegd dat de kwetsuren 'licht' waren.

Relletje met Koeman

Daarmee had Koeman dus gelijk. Hij trok de ernst van de blessure van Lewandowski in twijfel en ging er gewoon vanuit dat hij zou spelen. Probierz vond dat toentertijd respectloos. Uiteraard was de fitheid van de Poolse superspits ook onderwerp van gesprek op de persconferentie een dag voor de wedstrijd. En daar gaf de bondscoach van Polen eindelijk échte duidelijkheid.

Blessureupdate

"Lewandowski is begonnen met het trainen met het team, net als Swiderski, maar zal niet spelen", zei Probierz. Daarbij had de bondscoach meer vertrouwen in het spelen van Swiderski dan Lewandowski. Dat is toch een behoorlijke aderlating voor Polen. "Meestal is het zo dat je niet gewend ben zonder Lewandowski te spelen. Het wordt mijn eerste wedstrijd zonder Lewandowski. Hij zal wel gewoon op de bank zitten, dus zijn rol is altijd belangrijk."

Moeilijk geheim

Het is een zeer jonge bondscoach, die hiervoor gewoon nog clubcoach was. Hij geeft toe dat dat even schakelen was, maar is trots op de baan. Hij vindt het moeilijk om de basis geheim te houden, grapt hij. "Ik heb een goed idee wat de basis moet worden, dat weten de spelers ook. Zij hebben zich goed voorbereid, maar ik ga het pas bekend maken vlak voor de wedstrijd. We moeten als team werken, ook degene die niet spelen. Dus ik vertel het pas later, zodat niemand teleurgesteld kan zijn."

EK-gevoel

Piotr Zielinski, die we kennen van Napoli, is er klaar voor en heeft een grote belofte aan de Poolse fans. "Het EK-gevoel kreeg ik vrijdag pas een beetje. Vandaag zaten we in de bus dus dan krijg je ook niks mee. Maar zondag zal het wel komen, dan zien we alle fans. Die gaan we hard nodig hebben bij de eerste wedstrijd. Wij gaan ons stinkende best doen om hen trots te maken, ik weet zeker dat we gaan winnen."

Complimenten

Wanneer de Poolse aanvoerder gevraagd wordt naar het Nederlandse team, geeft hij eerst complimenten. Maar daarna heeft hij één duidelijke boodschap. "Het Nederlandse team is een bekend team, een schitterend nationaal team en ze staan er goed voor op de FIFA-ranking. Maar, ik denk niet dat de ranking morgen uit maakt. We gaan het ze moeilijk maken en de wedstrijd winnen", zegt hij opnieuw.

De trainer is iets minder uitgesproken dan zijn aanvoerder. "Als we het over het Nederlandse team hebben denk ik dat ze individueel goede spelers hebben. Wij moeten het hoofd bieden tegen dat team. Nederland is altijd een sterk team geweest, maakt niet uit welk toernooi ze hebben meegedaan." Het geloof is aanwezig bij Polen, dat moge duidelijk zijn. Zondag om 15.00 uur spelen zij tegen Nederland.

