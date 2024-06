'Het laat je maar niet los, hè': Ronald Koeman moet lachen om vraag over 'het vonkje'

Ronald Koeman kon zaterdagavond zijn lachen niet inhouden toen journalist Valentijn Driessen hem een aparte vraag stelde. De bondscoach van het Nederlands elftal schudde lachend zijn hoofd toen De Telegraaf-journalist over het filmpje van 'De Hollandse School' begon.

Driessen vroeg aan 'de bovenmeester van de Hollandse School' wat hij in het filmpje bedoelde met 'het vonkje' waar hij het over had. Koeman kon niet anders dan lachen op die vraag. "Het vonkje, ja ja ja", lachte Koeman. "het houdt je wel bezig hè, die Hollandse School", kaatste Koeman de bal terug aan Driessen.

De KNVB postte via het account Ons Oranje op X onderstaande video over 'De Hollandse School'. Tekst gaat door na de video.

'Vonkje is al aan'

De twee lachten met elkaar mee. "Dus het resultaat is ineens helemaal niet meer belangrijk?", vroeg Koeman gekscherend aan Driessen. "Jawel, natuurlijk. Maar komt dat dan via de Hollandse School?", kaatste Driessen terug. "Ik heb het idee dat dat vonkje al aan is vanaf dag één dat we er zijn."

'Hopelijk slaat het vonkje over'

Koeman hoopt dat 'het vonkje' bij iedereen overslaat. "We hebben een goede voorbereiding gedraaid, maar dat is pas het halve werk. Het begint nu pas. Nu moeten we het op dit podium laten zien. Dan slaat het vonkje bij ons over en ik hoop ook bij jullie", richtte hij zich tot slot tot de pers en de mensen thuis.

Brobbey en Zirkzee

Koeman kwam ook nog met nieuws over Brian Brobbey. De spits van Ajax raakte afgelopen week geblesseerd tijdens de training en heeft sindsdien last van zijn hamstring. Over zijn inzetbaarheid was Koeman duidelijk. "Hij speelt sowieso niet." En ook over de nieuwe spits Joshua Zirkzee had hij bericht.

