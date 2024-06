TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Polen - Nederland

Nederland begint zondag aan het EK 2024 met de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Aan de selectie van bondscoach Ronald Koeman de taak om te laten zien dat het klaar is om te strijden voor de titel. Lees hier op welke zender je naar Polen - Nederland kijkt.

In de week voor de wedstrijd kreeg Oranje al goed nieuws: Robert Lewandowski is zondag waarschijnlijk de grote afwezige. Een enorme opsteker voor het Nederlands elftal, gezien de 35-jarige Lewandowski de absolute superster van Polen is. In 150 interlands was de spits van FC Barcelona goed voor 82 goals.

Maar Koeman is er niet van overtuigd dat Lewandowski daadwerkelijk de wedstrijd mist. Poolse media twijfelen al aan de blessure en dat is ook Koeman ter ore gekomen. De bondscoach houdt er in ieder geval rekening mee dat de spits wél kan spelen. "We zien het zondag wel", zei Koeman.

Zender Polen - Nederland

De wedstrijd tussen Polen en Nederland begint om 15:00 uur. Vanaf 14:08 uur kan je op de zender NPO 1 inschakelen voor de voorbeschouwing.

Oranje op het EK 2024

Het is de eerste groepswedstrijd van Nederland en Polen, die verder in een poule zitten met Frankrijk en Oostenrijk. Oranje speelt vervolgens op vrijdag 21 juni tegen Frankrijk en ten slotte op dinsdag 25 juni tegen Oostenrijk. Idealiter moet het Nederlands elftal bij de beste twee uit de groep eindigen om naar de knock-outfase te gaan, maar er is nog een manier.

EK 2024 | Dit zijn de regels voor de groepsfase: zo werkt het met de beste nummers drie Tijdens het EK voetbal 2024 gelden regels om te bepalen hoe de groepsfase wordt opgemaakt. Zeker voor de liefhebbers die alleen rondom grote toernooien inhaken, is het goed om de regels even door te nemen. Bijvoorbeeld hoe en welke landen zich plaatsen voor de knock-outfase, lees je in dit artikel.

De beste nummers drie gaan namelijk ook nog naar de knock-outfase. Het gaat om de vier beste nummers drie, waar er in totaal zes groepen zijn.

Polen op het EK 2024

Na Lewandowski is Juventus-keeper Wojciech Szczesny een van de bekendste spelers van Polen, samen met Arsenal-verdediger Jakub Kiwior. Eerder vielen Matty Cash van Aston Villa en voormalig Ajax-spits Arkadiusz Milik al geblesseerd af bij de selectie.